Фортуна, деньги и успех всегда на их стороне: названы имена самых счастливых женщин

Рассказываем, какие имена наделяют своих владелиц силой, успехом, богатством и счастливой судьбой.

Маргарита

Это имя имеет древнегреческое происхождение и означает "жемчужиннае". Маргарита удивительно прямолинейная, энергичная, сообразительная и решительная женщина. Имя наделяет ее невероятной силой, она способна найти выход из любой ситуации, даже крайне безнадежной. Именно благодаря таким сильным чертам характера женщины с этим именем достигают небывалых высот в карьере, часто имеют высокий социальный статус. Вместе с тем Маргарита может быть чувствительной, нежной и заботливой женой и мамой, поэтому имеет счастливую семью.

Александра

Имя имеет древнегреческое происхождение, означает "мужественная защитница", это женский вариант имени Александр. Именно поэтому женщина с этим именем наделена могуществом, острым интеллектом, решительностью и силой слова. Александра – величественная, активная и харизматичная личность, дающая ей право вести людей за собой. Это прекрасные руководительницы, предприниматели, политики и кризисные менеджеры. Александр умело управляет людьми и ресурсами, поэтому обычно имеет большое влияние и высокий социальный статус. В личной жизни с этими женщинами бывает не так просто, она может быть как источником радости, так и больших неприятностей. Поэтому рядом с ней сможет быть только человек равный ей по силе и духу.

Вера

Верная. В греческом языке это слово характеризовало одну из сторон главного бога греческого пантеона – Зевса. Ключевые черты характера этой женщины – это логика и здравый смысл. Вера очень благоразумная женщина, которая всегда знает, чего хочет. Поэтому ее усилия направлены четко в цель, у нее практически никогда не бывает промахов. За такое упорство судьба наделяет женщину ключами к успеху и счастью. Вера иногда бывает довольно невозмутимой, поэтому способна на жесткие решения и поступки, и не имеет значения, касается ли это работы или семейных дел. Но поступает она так из доброты, поскольку видит, где нужна ее помощь, поэтому без колебаний вмешивается в ситуацию и исправляет все к лучшему. Женщина с этим именем очень справедлива, не терпит лжи, безошибочно узнает подхалимаж и сразу отбрасывает его прочь. Поэтому ее окружают только честные и порядочные люди, которым она доверяет, как себе.

Оксана

Женщине с этим именем присуща решительность, уверенность в себе и незаурядный оптимизм. Оксана имеет активную жизненную позицию, волевой характер и целеустремленность. Если она что-то решила, то непременно воплотит задуманное в жизнь, чего бы это ей ни стоило. За такие черты характера судьба очень благосклонна к женщинам с этим именем. Перед Оксаной открывается вся дверь, к ней легко идут деньги, ее просто обожают мужчины. Но она выбирает себе достойного, решительного и внимательного партнера, чтобы он мог стать надежной опорой для женщины.

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