Фото 1938 года взорвало Сеть: какую странную деталь заметили на кадрах

Телефон / © Pexels

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В интернете обсуждают теории о путешествиях во времени, потому что на старых фото и видео люди замечают современные гаджеты. Например, на снимке Бруклина в 1936 году мужчина держит у уха что-то похожее на мобильный телефон.

Об этом сообщает Daily star.

Некоторые конспирологи утверждают, что устройство, массовое использование которого началось только в конце XX века, является доказательством пребывания путешественника во времени. Другие предполагают, что мужчина мог держать другой предмет или просто чесать голову.

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На снимке 1930-х годов виден мужчина, держащий устройство у уха.

Подобная дискуссия появилась и вокруг видеозаписи 1938 года. На кадрах видна женщина, идущая в толпе, держа у уха устройство и разговаривая, а впоследствии опускает его. Пользователь YouTube под ником Planetcheck заявил, что на видео изображена его прабабушка Гертруда Джонс, участвовавшая в испытаниях экспериментальных беспроводных телефонов компании Dupont.

«Женщина, которую вы видите, — моя прабабушка Гертруда Джонс. Ей было 17 лет. Я спросил ее об этом видео и она достаточно четко его помнит. Она говорит, что у Dupont был отдел телефонной связи на заводе», — отметил пользователь.

Женщина держит телефон в 1938 году / © скрин с видео

По словам автора утверждения, компания проводила секретные тесты технологий среди работников.

Они экспериментировали с беспроводными телефонами. Гертруде и пяти другим женщинам дали эти беспроводные телефоны для тестирования в течение недели. Гертруда говорит с одним из ученых, который держит еще один беспроводной телефон и стоит справа от нее, когда она проходит мимо», — добавил пользователь Planetcheck.

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Кроме того, конспирологи указывают на картину голландского художника Питера де Хоха, написанную в 1670 году. По мнению приверженцев теории, в руках одного из персонажей на холсте изображен предмет, напоминающий современный iPhone.

Напомним, в столице Эстонии из-под земли извлекли 660-летний корабль, который может изменить представление о средневековом судостроении. Внутри также обнаружили уникальный сухой компас.

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