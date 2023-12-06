Французская стрижка станет хитом 2024: идеальна для всех типов волос, ровно и красиво отрастает

Эта прическа подходит всем женщинам, ее не нужно обновлять, потому что она ровно отрастает, подходит для волос, которые не имеют объема, и не требует укладки.

Такая стрижка безумно набирает популярность в мире и в 2024 году станет бесспорным хитом. А все потому, что она подходит абсолютно всем женщинам по типу волос и форме лица. А еще она омолаживает и придает объем тонким волосам.

Раньше мы писали, как избавиться от седины без окрашивания с помощью одного копеечного средства.

Какая стрижка подходит абсолютно всем женщинам

Стрижка блант-боб / Фото: pixabay.com

Речь идет о стрижке блант-боб, сочетающей в себе ретро веяние и современность. Ее можно делать на волосы средней длины. Эта прическа подойдет для волос любой структуры, но это идеальный вариант для локонов без объема.

Также стоит знать, что боб-блант не совсем подойдет для вьющихся волос. А вот на прямом тонком стрижка будет выглядеть эталонно. Большинство женщин специально пользуются утюжками, чтобы выпрямить локоны и достичь идеальной гладкости.

Стрижка блант-боб / Фото: pixabay.com

Эта прическа предполагает ровный срез, за счет чего локоны выглядят здоровыми и густыми.

Какие преимущества стрижки блант-боб

Стрижка блант-боб / Фото: pixabay.com

Блант-боб подойдет абсолютно всем женщинам с любой формой лица, кроме очень удлиненного. Такая прическа универсальна, поскольку станет омолаживающей для зрелого лица и подчеркнет красоту юного. Стрижка имеет эффектный вид на волосах, которые окрашены в блонд или рыжие цвета. Также будет достаточно органичной на натуральных локонах.

Эта прическа в сочетании с удлиненной челкой станет идеальным вариантом для любой женщины. Она освежает лицо, пряча рыхлые щеки, а также визуально корректирует большие скулы.

Главным преимуществом стрижки есть то, что ее не нужно часто обновлять. Ваши волосы будут равномерно отрастать до тех пор, пока вы не решите пойти к своему мастеру.

Стрижка блант-боб / Фото: pixabay.com

Блант-боб – очень популярная прическа в Голливуде. Звезды массово делают себе такую стрижку, которая освежает образ и подчеркивает естественную красоту в любом возрасте.

Эта стрижка совершенно не требует укладки. Достаточно воспользоваться пенкой для придания локонам объема, и ваша голливудская прическа готова.

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