Французский шик: 6 элегантных базовых вещей парижанок, что должны быть в гардеробе каждой женщины

Париж считается мировой столицей моды, и не зря. Ведь именно парижанки являются одними из законодательниц модных трендов и олицетворяют самую элегантность. Поскольку они всегда изысканны и стильны, несмотря на свой возраст или статус. На них не увидишь спортивную одежду, потому что они любят классический шик и совершенство. Рассказываем о шести базовых вещах в гардеробе, которые должна иметь каждая женщина, чтобы быть такой же стильной, как парижанки, со ссылкой на издание Who What Wear.

Шелковая юбка

Что носят парижанки / Фото: pixabay.com

Уже не один сезон подряд такая юбка остается в трендах, поэтому парижские дамы не обошли ее своим вниманием. Одним из лучших вариантов будет удлиненная модель. Такие юбки выгодно сочетаются с блузами, рубашками, блейзерами и свитерами крупной вязки. Она будет шикарно выглядеть как летом, так и зимой, поэтому можно брать на вооружение такой выбор парижских женщин.

Пиджак

Что носят парижанки / Фото: pixabay.com

Классический, удлиненный, клубный, оверсайз – вариантов может быть множество. Это неизменная базовая вещь любой французской женщины. Пиджак будет прекрасно сочетаться как с классической одеждой, так и с новомодными вещами в стиле оверсайз. Сейчас в трендах пиджаки свободного кроя монохромных оттенков в стиле «тихая роскошь». Поэтому всем женщинам, желающим быть изысканными и роскошными одновременно, стоит приобрести такую вещь.

Белая футболка

Что носят парижанки / Фото: pixabay.com

Это базовая вещь, которая наверняка есть у каждой женщины в гардеробе. Но француженки одевают их под классические брюки и пиджаки, что делает образ изысканным и игривым.

Голубая рубашка

Что носят парижанки / Фото: pixabay.com

Голубая рубашка в этом году вытеснила из модного олимпа белую, поэтому парижанки предпочитают именно такую модель. Ее можно одевать на прогулку, на работу, на свидание или деловую встречу. В сочетании с мужским стилем она вообще будет безупречна.

Джинсы

Что носят парижанки / Фото: pixabay.com

Француженки просто обожают клеш и прямые широкие джинсы. Такие брюки довольно сдержанны и элегантны, к ним часто обувают сапоги на каблуке или ботинки на платформе.

Тренч

Что носят парижанки / Фото: pixabay.com

Именно французы ввели в тренды стильные и в то же время простые тренчи. Эта одежда удачно комбинируется с любыми другими базовыми вещами, вне зависимости от цвета. Тренч станет незаменимым помощником для создания идеально изысканного и стильного аутфита.

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