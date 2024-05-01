Французский способ очищения бачка унитаза: эффективно удалит накипь и избавит от неприятного запаха

Накипь, ржавчина и налет внутри бачка унитаза могут доставить немало неудобств. Однако их можно избавиться с помощью средства, находящегося под рукой в любой кухне. Именно так справляются с проблемой французы.

О том, что французские хозяйки заливают в бачок унитаза, чтобы там не образовывались накипь и ржавчина, рассказали в издании Sante+. Этот журнал уже более десяти лет специализируется на различных советах для дома. Здесь указывают, чтобы избавиться от накипи и придать блеск можно не использовать вредные для окружающей среды химические средства, ведь есть несколько эффективных бытовых.

Что залить в бачок для унитаза

Чтобы избавиться от накипи и неприятного запаха вам понадобятся:

пара чистых резиновых перчаток;

щетка для чистки с длинной ручкой;

бутылка с распылителем;

губка;

белый уксус.

Перед началом очищения воду из бачка унитаза нужно спустить. А затем выключить кран, чтобы жидкость больше не набиралась.

Возьмите бутылку с распылителем и налейте половину белого уксуса. Нанесите средство на стены унитаза снаружи и внутри. Для лучшего результата уксус следует оставить на 1-2 часа. После этого бачок очищается щеткой и губками. Это поможет полностью удалить накопившуюся грязь. Долейте воду в бачок, включив кран. При необходимости слейте воду.

Такую процедуру следует повторять раз в месяц для профилактики образования накипи и налета на стенках внутри бачка унитаза.

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