Фразы из СССР, которые разрушили уверенность и самооценку целого поколения: их до сих пор используют

Эти высказывания до сих пор оказывают негативное влияние на нашу жизнь, даже если мы этого не замечаем.

Советская власть воспитывала поколение послушных людей, не имевших права на собственное мнение, саморазвитие и самовыражение. Мы до сих пор можем слышать от наших мам и бабушек некоторые изречения, которые разрушили уверенность и самооценку целого поколения. Рассказываем, ссылаясь на материал РБК-Украина, какими фразами из СССР ни в коем случае нельзя пользоваться, они разрушают самооценку.

Какие 4 фразы из СССР разрушили уверенность целого поколения

Тренер по ораторскому мастерству Ольга Мацопа на своей странице в Instagram привела примеры высказываний с советских времен, которые до сих пор негативно влияют на нашу жизнь.

"Ты что, самый умный?" Таким выражением пользовались учителя в советских школах, чтобы подавить инициативу и творчество у детей. Никто не имел права выдвигаться, подавать свои идеи или выражать собственное мнение. Ведь принцип воспитания и обучения детей в СССР базировался на общности и коллективном "правильном" сознании, которое было выгодно власти.

Таким выражением пользовались учителя в советских школах, чтобы подавить инициативу и творчество у детей. Никто не имел права выдвигаться, подавать свои идеи или выражать собственное мнение. Ведь принцип воспитания и обучения детей в СССР базировался на общности и коллективном "правильном" сознании, которое было выгодно власти. "Сиди тихо, не высовывайся". Эти слова о страхе выделяться из толпы. Такое выражение четко указывало на то, что в советском обществе не может быть лидеров, лучше быть таким, как все, тогда в жизни все будет хорошо. В противном случае могут быть негативные последствия и неприятности.

Эти слова о страхе выделяться из толпы. Такое выражение четко указывало на то, что в советском обществе не может быть лидеров, лучше быть таким, как все, тогда в жизни все будет хорошо. В противном случае могут быть негативные последствия и неприятности. "Молчи, это не твое дело!" Такая фраза предполагает, что у человека не должно быть собственного мнения, его слова ничего не значат. Это выражение делало невозможным построение правильной конструктивной коммуникации, учило людей бояться отстаивания собственной позиции.

Такая фраза предполагает, что у человека не должно быть собственного мнения, его слова ничего не значат. Это выражение делало невозможным построение правильной конструктивной коммуникации, учило людей бояться отстаивания собственной позиции. "У нас так не принято". В советское время любые инициативы и попытки что-то изменить к лучшему сразу блокировались. Эта фраза бытовала как дома, так и на работе, любые изменения или развитие в те времена были просто невозможны.

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