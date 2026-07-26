Холодильник может портить еду: как на самом деле нужно хранить фрукты и овощи

Как хранить овощи и фрукты свежими / © Unsplash

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Преждевременное появление плесени на ягодах, дряблые овощи или испорченные фрукты — одна из самых неприятных проблем летом. Открываете холодильник, чтобы съесть свежий персик, а он уже растекся и наплодил мошек в холодильнике. Как хранить овощи и фрукты, чтобы они оставались свежими по 1,5 месяца?

Об этом пишет Daily Mail.

Как хранить овощи и фрукты свежими по полтора месяца

Правильное хранение продуктов может существенно продлить их срок годности — в некоторых случаях до шести недель. Об этом рассказала доктор Примроуз Фристоун, микробиолог из Лестерского университета.

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По словам ученой, маркировка с конечной датой потребления не всегда гарантирует точность, ведь решающую роль играют именно условия. Исследовательница отмечает, что свежие овощи и фрукты являются живыми организмами:

«Фрукты и овощи — это живые организмы, поэтому такие вещи, как влажность, температура, атмосферный газ, свет, продолжительность хранения и любое потенциальное микробное загрязнение могут влиять на то, как долго можно хранить продукты».

Правила хранения фруктов и ягод

Яблоки: доктор Фристоун советует держать их в холодильнике, а не в вазе на столе. В вазе они могут лежать неделю, а в холодильнике — 3–4 недели.

«В идеале их стоит хранить в ящике для овощей холодильника и мыть перед употреблением», — добавляет специалист.

Ягоды : в холодильнике хранятся от 3 до 7 дней. Но при наличии малейших следов плесени лучше их не есть.

Цитрусовые и виноград : тоже лучше хранить в холоде. При комнатной температуре цитрусовые «живут» около недели, а в холодильнике — до месяца. Виноград при комнатной температуре лежит несколько дней, а в холодильнике — до двух недель.

Томаты : сначала им нужно дать созреть при комнатной температуре, после чего их можно хранить до двух недель в холодильнике.

Бананы: при комнатной температуре лежат от 2 до 7 дней до созревания, после чего их можно переместить в холодильник для продления срока годности. Основное правило — держать их отдельно от других продуктов.

Наиболее опасно соседство бананов и яблок — бананы являются производителями большого количества этилена, тогда как яблоки еще сильнее его высвобождают. Все овощи и фрукты, лежащие вблизи бананов и яблок, переспеют и могут быстро испортиться.

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Овощи: что класть в холодильник

В холодильнике нужно держать морковь и пастернак, ведь это продлевает их срок годности до месяца. Однако хранить их нужно в перфорированных пакетах, чтобы была циркуляция воздуха.

Огурцы и целый салат хранятся в холодильнике от 3 до 7 дней. Грибы при комнатной температуре портятся уже через сутки, а в холодильнике лежат от 3 до 7 дней.

Лук и картофель следует держать в сухом и прохладном месте, но обязательно отдельно друг от друга.

«Не следует хранить лук вместе с картофелем или другими овощами, выделяющими влагу, поскольку это приведет к росту грибка».

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Картофель, при хранении в темном, сухом и прохладном месте, тоже может оставаться свежим более шести недель.

Как хранить зелень свежей больше недели

Напомним, из-за нежной структуры и высокой влажности петрушка, укроп или кинза быстро вянут в холодильнике. Чтобы продлить их свежесть более недели, повара советуют сначала тщательно подготовить зелень: промыть ее в большой емкости холодной водой и обязательно полностью высушить с помощью центрифуги или полотенца, ведь остатки капель приводят к гниению.

Для длительного хранения сухую зелень заворачивают в слегка увлажненное бумажное полотенце, кладут в пластиковый контейнер и плотно затягивают пищевой пленкой. В пленке делают несколько отверстий для циркуляции воздуха, а для наилучшего результата контейнер ежедневно открывают, чтобы убрать испорченные листики.

Успех хранения зависит от первоначального выбора продукта. Качественная зелень должна иметь насыщенный зеленый цвет без пятен, эластичные стебли, упругий вид и яркий природный аромат без кислого или затхлого запаха.

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