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Категория
Разное
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Фунгициды и инсектициды: чем отличаются, когда применяются, можно ли их смешивать

Что такое фунгициды, инсектициды, как их применять, что такое баковая смесь.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Фунгициды и инсектициды

Фунгициды и инсектициды

С началом садово-огородного сезона многие дачники и фермеры сталкиваются с проблемами, которые могут свести на нет весь труд: растения поражают болезни или вредители. Для защиты урожая в таких случаях применяют специальные препараты — фунгициды и инсектициды. Несмотря на то, что оба средства выполняют защитную функцию, они имеют существенные отличия в области применения, принципе действия и даже сроках обработки. В этой статье подробно объясняем, что это за вещества, как и когда их применяют, можно ли смешивать фунгициды с инсектицидами и почему важно соблюдать правила внесения.

Что такое фунгициды

Фунгициды — это химические или биологические средства, которые предназначены для борьбы с грибковыми заболеваниями растений. К таким заболеваниям относятся мучнистая роса, ржавчина, фитофтороз, альтернариоз, серая гниль и другие болезни, которые могут стремительно распространяться на участке при благоприятных погодных условиях — в частности, во время высокой влажности или частых дождей. Фунгициды делят на профилактические и лечебные. Первые применяют заранее, чтобы предотвратить заражение, вторые — при появлении признаков болезни. Для каждой культуры существует оптимальный набор препаратов фунгицидов.

Популярные фунгициды в Украине

  • Ридомил Голд МЦ 68 WG (Syngenta) — системно-контактный фунгицид для защиты картофеля, томатов, огурцов, винограда от фитофтороза, пероноспороза, мильдью.

  • Топсин-М (Arysta LifeScience/UPL) — системный фунгицид для сада, винограда, зерновых. Эффективен против монилиоза, парши, мучнистой росы.

  • Хорус (Syngenta) — ранневесенний препарат для обработки плодовых деревьев, работает при низких температурах (от +5°C).

  • Квадрис (Syngenta) — препарат с широким спектром действия, действует на многие возбудители грибковых болезней овощей, ягод, плодовых.

  • Шавит Ф 72 ВДГ (BASF) — комбинированный фунгицид для винограда и сада, особенно эффективен против оидиума, мильдью, парши.

  • Самшит (Ukravit) — отечественный аналог системного фунгицида для защиты плодовых, винограда, овощей.

Что такое инсектициды

Инсектициды — это препараты, которые используют для уничтожения насекомых-вредителей: тли, трипсов, колорадских жуков, капустной белянки, луковой мухи, плодожорок, белокрылки, долгоносика и многих других. Они могут иметь разный механизм действия: контактный (действует при прямом контакте с вредителем), кишечный (вредитель погибает после поедания обработанного растения) или системный (препарат проникает в ткани растения и уничтожает вредителя при питании).

Популярные инсектициды в Украине

  • Актера (Syngenta) — системный инсектицид широкого спектра. Действует быстро, используется для овощей, сада, ягодников.

  • Децис Профи (Bayer) — контактный пиретроид, эффективный против колорадского жука, плодожорок, листогрызущих гусениц.

  • Энжио (Syngenta) — комбинированный препарат против широкого спектра вредителей на овощах, плодовых, ягодниках.

  • Конфидор Макси (Bayer) — системный инсектицид, особенно эффективен против тли, белокрылки, трипсов.

  • Престиж (Bayer) — для обработки клубней картофеля перед посадкой, обеспечивает длительную защиту от грунтовых вредителей и колорадского жука.

  • Антиколорад Макс (Ukravit) — украинский инсектицид на основе имидаклоприда, контактно-кишечного действия.

В чем разница между фунгицидами и инсектицидами

Основное отличие состоит в целевом назначении:

  • Фунгициды направлены на борьбу с заболеваниями, вызванными грибками.

  • Инсектициды уничтожают вредных насекомых.

Также они могут отличаться формой выпуска (концентраты, порошки, эмульсии), способом применения (опрыскивание, полив, замачивание семян) и периодом действия.

Когда и как правильно применять фунгициды

Фунгициды применяются в нескольких случаях.

Профилактически — перед посадкой или на ранних этапах роста растений. Это помогает избежать заражения в период активной вегетации.

При первых признаках болезни — чтобы остановить развитие грибка.

После дождей или при влажной погоде, если культура подвержена грибковым болезням.

Частота обработок зависит от вида препарата, погодных условий и типа культуры. Например, для картофеля часто проводят первое опрыскивание фунгицидом через 10–14 дней после всходов, а затем повторяют через каждые 10 дней.

Когда и как правильно применять инсектициды

Инсектициды обычно применяют при обнаружении первых вредителей — особенно опасно упустить момент появления личинок.

В период активного роста молодых растений, когда они особенно уязвимы.

После заката или утром, когда насекомые менее активны, а температура ниже, что уменьшает испарение препарата.

Некоторые системные инсектициды действуют до двух недель, но при большом количестве вредителей обработку следует повторять.

Можно ли смешивать фунгициды с инсектицидами

Во многих случаях допускается одновременное применение фунгицидов и инсектицидов — это называется баковой смесью. Такое смешивание позволяет сэкономить время и снизить количество обработок.

Например:

  • Ридомил Голд + Актера — разрешается одновременная обработка томатов и огурцов.

  • Хорус + Энжио — для плодовых деревьев весной.

  • Топсин-М+Децис Профи — можно применять в садах для борьбы с болезнями и вредителями.

Обязательно проводите тест на совместимость — смешайте малые дозы препаратов в воде, подождите несколько часов. Если не образуется осадок или пена, можно применять.

На упаковке обычно указывается, с какими веществами можно смешивать препарат. Если нет информации — лучше не рисковать.

Не смешивайте препараты с кислой или щелочной реакцией, которые могут нейтрализовать действие друг друга.

Смешивайте непосредственно перед обработкой, хранить баковые смеси не рекомендуется.

Важно — даже совместимые препараты могут иметь разные сроки ожидания сбора урожая. Если один из них требует 20 дней для сбора, а другой только 10 — ориентироваться нужно на больший срок.

Когда что вносить: график применения

Для оптимальной защиты культур следует придерживаться определенного графика:

  • Перед посевом/посадкой замачивать семена в фунгициде.

  • В начале вегетации делать профилактическую обработку фунгицидом и инсектицидом.

  • При бутонизации и цветении нужна преимущественно инсектицидная обработка, если есть угроза нападения вредителей (например, трипсов или плодожорок). Фунгициды применяют только при появлении симптомов.

  • После дождя или при высокой влажности понадобится профилактика грибковых заболеваний фунгицидом.

  • Перед уборкой урожая обработку прекращают согласно указанным срокам безопасного периода.

Фунгициды и инсектициды играют критически важную роль в земледелии, защищая растения от болезней и вредителей. Главное — правильно определить проблему, следовать инструкциям к препаратам, а также не забывать о предосторожности при смешивании. В большинстве случаев одновременное применение двух средств позволяет добиться максимального эффекта с меньшими затратами времени. Но такая стратегия требует тщательного соблюдения норм внесения и сроков обработки, чтобы не навредить ни урожаю, ни себе.

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