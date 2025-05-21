Фунгициды и инсектициды: чем отличаются, когда применяются, можно ли их смешивать

Фунгициды и инсектициды

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С началом садово-огородного сезона многие дачники и фермеры сталкиваются с проблемами, которые могут свести на нет весь труд: растения поражают болезни или вредители. Для защиты урожая в таких случаях применяют специальные препараты — фунгициды и инсектициды. Несмотря на то, что оба средства выполняют защитную функцию, они имеют существенные отличия в области применения, принципе действия и даже сроках обработки. В этой статье подробно объясняем, что это за вещества, как и когда их применяют, можно ли смешивать фунгициды с инсектицидами и почему важно соблюдать правила внесения.

Что такое фунгициды

Фунгициды — это химические или биологические средства, которые предназначены для борьбы с грибковыми заболеваниями растений. К таким заболеваниям относятся мучнистая роса, ржавчина, фитофтороз, альтернариоз, серая гниль и другие болезни, которые могут стремительно распространяться на участке при благоприятных погодных условиях — в частности, во время высокой влажности или частых дождей. Фунгициды делят на профилактические и лечебные. Первые применяют заранее, чтобы предотвратить заражение, вторые — при появлении признаков болезни. Для каждой культуры существует оптимальный набор препаратов фунгицидов.

Популярные фунгициды в Украине

Ридомил Голд МЦ 68 WG (Syngenta) — системно-контактный фунгицид для защиты картофеля, томатов, огурцов, винограда от фитофтороза, пероноспороза, мильдью.

Топсин-М (Arysta LifeScience/UPL) — системный фунгицид для сада, винограда, зерновых. Эффективен против монилиоза, парши, мучнистой росы.

Хорус (Syngenta) — ранневесенний препарат для обработки плодовых деревьев, работает при низких температурах (от +5°C).

Квадрис (Syngenta) — препарат с широким спектром действия, действует на многие возбудители грибковых болезней овощей, ягод, плодовых.

Шавит Ф 72 ВДГ (BASF) — комбинированный фунгицид для винограда и сада, особенно эффективен против оидиума, мильдью, парши.

Самшит (Ukravit) — отечественный аналог системного фунгицида для защиты плодовых, винограда, овощей.

Что такое инсектициды

Инсектициды — это препараты, которые используют для уничтожения насекомых-вредителей: тли, трипсов, колорадских жуков, капустной белянки, луковой мухи, плодожорок, белокрылки, долгоносика и многих других. Они могут иметь разный механизм действия: контактный (действует при прямом контакте с вредителем), кишечный (вредитель погибает после поедания обработанного растения) или системный (препарат проникает в ткани растения и уничтожает вредителя при питании).

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Популярные инсектициды в Украине

Актера (Syngenta) — системный инсектицид широкого спектра. Действует быстро, используется для овощей, сада, ягодников.

Децис Профи (Bayer) — контактный пиретроид, эффективный против колорадского жука, плодожорок, листогрызущих гусениц.

Энжио (Syngenta) — комбинированный препарат против широкого спектра вредителей на овощах, плодовых, ягодниках.

Конфидор Макси (Bayer) — системный инсектицид, особенно эффективен против тли, белокрылки, трипсов.

Престиж (Bayer) — для обработки клубней картофеля перед посадкой, обеспечивает длительную защиту от грунтовых вредителей и колорадского жука.

Антиколорад Макс (Ukravit) — украинский инсектицид на основе имидаклоприда, контактно-кишечного действия.

В чем разница между фунгицидами и инсектицидами

Основное отличие состоит в целевом назначении:

Фунгициды направлены на борьбу с заболеваниями, вызванными грибками.

Инсектициды уничтожают вредных насекомых.

Также они могут отличаться формой выпуска (концентраты, порошки, эмульсии), способом применения (опрыскивание, полив, замачивание семян) и периодом действия.

Когда и как правильно применять фунгициды

Фунгициды применяются в нескольких случаях.

Профилактически — перед посадкой или на ранних этапах роста растений. Это помогает избежать заражения в период активной вегетации.

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При первых признаках болезни — чтобы остановить развитие грибка.

После дождей или при влажной погоде, если культура подвержена грибковым болезням.

Частота обработок зависит от вида препарата, погодных условий и типа культуры. Например, для картофеля часто проводят первое опрыскивание фунгицидом через 10–14 дней после всходов, а затем повторяют через каждые 10 дней.

Когда и как правильно применять инсектициды

Инсектициды обычно применяют при обнаружении первых вредителей — особенно опасно упустить момент появления личинок.

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В период активного роста молодых растений, когда они особенно уязвимы.

После заката или утром, когда насекомые менее активны, а температура ниже, что уменьшает испарение препарата.

Некоторые системные инсектициды действуют до двух недель, но при большом количестве вредителей обработку следует повторять.

Можно ли смешивать фунгициды с инсектицидами

Во многих случаях допускается одновременное применение фунгицидов и инсектицидов — это называется баковой смесью. Такое смешивание позволяет сэкономить время и снизить количество обработок.

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Например:

Ридомил Голд + Актера — разрешается одновременная обработка томатов и огурцов.

Хорус + Энжио — для плодовых деревьев весной.

Топсин-М+Децис Профи — можно применять в садах для борьбы с болезнями и вредителями.

Обязательно проводите тест на совместимость — смешайте малые дозы препаратов в воде, подождите несколько часов. Если не образуется осадок или пена, можно применять.

На упаковке обычно указывается, с какими веществами можно смешивать препарат. Если нет информации — лучше не рисковать.

Не смешивайте препараты с кислой или щелочной реакцией, которые могут нейтрализовать действие друг друга.

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Смешивайте непосредственно перед обработкой, хранить баковые смеси не рекомендуется.

Важно — даже совместимые препараты могут иметь разные сроки ожидания сбора урожая. Если один из них требует 20 дней для сбора, а другой только 10 — ориентироваться нужно на больший срок.

Когда что вносить: график применения

Для оптимальной защиты культур следует придерживаться определенного графика:

Перед посевом/посадкой замачивать семена в фунгициде.

В начале вегетации делать профилактическую обработку фунгицидом и инсектицидом.

При бутонизации и цветении нужна преимущественно инсектицидная обработка, если есть угроза нападения вредителей (например, трипсов или плодожорок). Фунгициды применяют только при появлении симптомов.

После дождя или при высокой влажности понадобится профилактика грибковых заболеваний фунгицидом.

Перед уборкой урожая обработку прекращают согласно указанным срокам безопасного периода.

Фунгициды и инсектициды играют критически важную роль в земледелии, защищая растения от болезней и вредителей. Главное — правильно определить проблему, следовать инструкциям к препаратам, а также не забывать о предосторожности при смешивании. В большинстве случаев одновременное применение двух средств позволяет добиться максимального эффекта с меньшими затратами времени. Но такая стратегия требует тщательного соблюдения норм внесения и сроков обработки, чтобы не навредить ни урожаю, ни себе.

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