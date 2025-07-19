Фурацилин для помидоров

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Выращивание помидоров требует внимания и бдительности. Томаты, взорванные в теплицу, растущие в открытом грунте, не защищены от различных инфекций, в первую очередь речь идет о грибковых. Лечить их сложно, лучше обычно проводить преждевременную профилактику и внимательно следить за развитием растения. А начинать усиленное лечение необходимо при первых признаках болезни, а если оно не помогает, удалить растение.

Грибковые заболевания помидоров

Среди грибковых заболеваний наиболее распространенной болезнью является фитофтороз. Очень часто на грядке можно встретить плод, пораженный снизу — бурое пятно постепенно расползается, и овощ погибает, а за ним и все растение. Побуждает развитие болезни — избыток влаги.

Самая живучая грибковая инфекция — это макроспориоз. Другое название этой болезни — сухая пятнистость. Главный признак этого заболевания — бурые пятна на листьях, которые увеличиваются и со временем листья отмирают. На плодах могут появляться маленькие бурые, слегка вдавленные пятна. Быстрее всего болезнь развивается в жаркую погоду.

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Септориоз или белая пятнистость поражает сразу все растение. Болезнь может проявиться еще в стадии рассады. Ускоряет процесс инфицирования повышенная влажность. Даже на первой стадии болезни растение гибнут плоды.

Белая и бурая гниль чаще всего из-за непомерной подкормки растения навозом. Спровоцировать ее может высокая влажность почвы и холодная погода. На плодах возникают пятна и их уже никак нельзя спасти.

Вершинная гниль обнаруживается в основном на плодах. Причем, распространяется она очень быстро. При обнаружении первых признаков необходимо проверить все плоды и безжалостно удалить зараженные.

Черная ножка — самое опасное заболевание томата. Основной признак — черная гниль на ножке у самой земли. Спасти такое растение невозможно, через неделю после инфицирования оно неизбежно погибнет.

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Фурацилин для томатов: как использовать

Для профилактики появления многих грибковых инфекций на помидорах можно использовать фурацилин.

Для этого одну таблетку фурацилина нужно раскрошить до состояния порошка и растворить в одном литре воды. Фурациллин должен полностью раствориться. Налить раствор в распылитель и можно обрабатывать томаты.

Обрабатывать помидоры нужно раз в месяц, вечером или рано утром, когда солнце еще не жжет.