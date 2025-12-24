Футболист умер во время матча из-за "оберега": что произошло на поле

Футбол / © Pexels

Реклама

В Бурунди матч второго дивизиона национальной лиги завершился трагедией. Известно, что 12-летний полузащитник клуба «Ле Гепье дю Лак» Игиранеза Айме Герик потерял сознание прямо на поле и умер по дороге в больницу. По предварительной информации, причиной смерти стала специальная монета, которую игрок держал во рту.

Об этом сообщает Sport News Africa.

Инцидент произошел в субботу, 20 декабря, во время поединка против команды «LLB Amasipiri Never Give Up» на стадионе Национального технического центра в Нгаразе. По свидетельству очевидцев и сообщениям Африканского общественного радио, футболист держал во рту монету, которую использовал в качестве «игры-игры» — традиционный африканский талисман или оберег. Во время игры парень случайно проглотил предмет, что привело к асфиксии и внезапной потере сознания.

Реклама

Медицинские бригады пытались оказать помощь на месте. Однако спасти спортсмена не удалось — сердце Игиранезы остановилось во время транспортировки в больницу. Этот случай обратил внимание на распространенную в Бурунди практику использования услуг знахарей для определения результатов матчей.

Игроки часто обращаются к местным верованиям в надежде на магическую помощь во время игры. Использование посторонних предметов (монет, камней или амулетов) во рту при интенсивных физических нагрузках представляет прямую угрозу жизни.

Федерация футбола Бурундии официально выразила соболезнования семье погибшего и клуба «Ле Гепье дю Лак». В то же время в первом официальном заявлении спортивные чиновники избежали упоминаний о причинах смерти, что вызвало волну критики и требования общественности провести тщательное расследование.

Напомним, прихожане католической церкви Святого Томаса Мора в Лас-Вегасе (США) заявили, что стали свидетелями «божественного знака». В складках ткани у алтаря со статуей Девы Марии несколько прихожан заметили нечто похожее на лицо.