Фузариоз (гниль донышка): что это за болезнь и чем ее лечить

Фузариоз чеснока

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Что такое фузариоз и как он поражает чеснок

Фузариоз — опасное грибковое заболевание чеснока, вызванное почвенными грибами рода Fusarium, блокирующими сосудистую систему растения. Это одна из самых серьезных проблем для чеснока. Коварные почвенные грибы рода Fusarium незаметно проникают в растение через корневую систему или мелкие повреждения на донышке луковицы. Попав внутрь, грибница начинает активно разрастаться, закупоривая жизненно важные сосуды, отвечающие за транспортировку воды и питательных веществ от корней к надземной части. Это приводит к нарушению нормального функционирования растения и развитию характерных симптомов.

Как распознать первые признаки болезни

Раннее обнаружение фузариоза позволяет принять своевременные меры для минимизации потерь урожая. Внимательный осмотр посадок чеснока — залог своевременного выявления болезни. На начальных стадиях фузариоз может проявляться в виде едва заметных изменений.

Одним из первых признаков является потеря тургора нижними листьями — они становятся вялыми и обвисают, особенно в жаркую солнечную погоду. отставание в росте пораженных растений по сравнению со здоровыми.

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Фузариоз чеснока: первые симптомы

Если не принять меры на ранних стадиях, болезнь прогрессирует, поражая корневую систему. Пораженные корни становятся водянистыми, скользкими и приобретают нездоровый бурый или розовый оттенок. Также страдает донце луковицы — на нем появляются пятна гнили, которые иногда могут быть покрыты розовым или белым налетом грибницы. Характерной особенностью является появление на корнях слизистого налета рыжего цвета. При разрезе стебля или луковицы можно заметить побурение сосудистых пучков, являющееся прямым свидетельством нарушения их ведущей функции.

Фузариоз чеснока: первые симптомы

Недооценивать опасность фузариоза не стоит. Это заболевание может привести к значительному уменьшению урожайности чеснока, поскольку пораженные растения формируют более мелкие луковицы или вообще не способны их образовывать. гибель всей посадки. Кроме того, споры грибов Fusarium могут сохраняться в почве в течение длительного времени, создавая постоянную угрозу для будущих урожаев.

Как лечить фузариоз на ранних стадиях

Лечение фузариоза является сложным процессом, особенно на поздних стадиях. Однако, если болезнь обнаружена на ранних этапах, можно попытаться остановить ее дальнейшее развитие. Следуйте инструкциям производителя по дозировке и способу применения препаратов. Для обеспечения лучшего проникновения раствора непосредственно в корневую систему рекомендуется сделать неглубокие отверстия (7-8 см) вокруг стебля растения и пролить раствором фунгицида в эти отверстия.

Поддержка биопрепаратами после химической обработки

Применение биологических препаратов помогает ингибировать дальнейшее развитие грибковой инфекции. После использования химических фунгицидов или на начальных стадиях заболевания рекомендуется применение биологических препаратов, таких как фитоспорин, триходермин, гаупсин или планриз. Хотя они не оказывают мгновенного лечебного действия, эти препараты способствуют угнетению развития патогенных грибков в почве и на поверхности растений. Обработку биопрепаратами следует проводить регулярно, с интервалом в 7-10 дней, путем полива или опрыскивания почвы.

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Неотложные меры при обнаружении болезни

При обнаружении растений с явными признаками фузариоза их необходимо немедленно удалить из грядки и уничтожить (сжечь). Категорически не рекомендуется компостировать пораженные растения, поскольку это может привести к сохранению и распространению спор грибов на участке.

Профилактика — лучшая защита от фузариоза

Предотвращение фузариоза значительно эффективнее, чем борьба с уже развитой болезнью. Комплекс профилактических мероприятий включает тщательный выбор здорового посадочного материала, соблюдение правил севооборота, обеспечение качественной подготовки почвы с хорошим дренажем, избегание чрезмерного увлажнения, особенно на тяжелых почвах, проведение протравливания посадочного материала перед посадкой, соблюдение оптимальной агротехники, сбалансированную подкормку растений и своевременное удаление и утилизацию. Соблюдение этих простых правил поможет сохранить ваши чесночные посадки здоровыми и обеспечить высокий урожай.