Гадание на Екатерину: шесть старинных способов узнать свое будущее

Гадание на Екатерине: как девушки узнавали свою судьбу / © pexels.com

Святая Екатерина, отказавшаяся принять предложение императора о браке и за это испытавшая страдания, считается защитницей девушек, женихов и беременных. К ней говорят молитвы о счастливом замужестве, взаимной любви и удачных родах. День святой Екатерины открывает период девичьих гаданий, который длится с 24 по 30 ноября (праздник Андрея).

Гадание по вишневой веточке

Этот ритуал начинается 24 ноября и длится несколько дней. Девушка срезает ветку вишни и ставит ее в воду. Если до Рождества веточка зацветет, год обещает замужество. Если же цветов не будет до 1 января, то жениха придется ждать дольше.

Гадание на воске

Этот способ основывается на воображении и символизме. Растопленный воск со свечи капают в посуду с холодной водой. Девушка внимательно рассматривает появившиеся причудливые формы и на их основе пытается предсказать будущее и собственную судьбу.

Гадание по зеркалам

Эта гадание считается одной из самых сильных и страшных. Два зеркала ставят напротив друг друга, создавая “коридор времени”. Между ними зажигают свечу и, задав вопрос, всматриваются в отражение, пытаясь увидеть скрытые знаки и подсказки о будущем.

Гадание на хлебе

Одно из самых известных девичьих гаданий. В против 24 ноября под подушку кладут кусок хлеба, говоря: “Жених, приди ко мне ужинать”. Затем молча засыпают. По поверью, во сне обязательно появится образ будущего жениха.

Гадание по кольцу

Обручальное кольцо всегда символизировало замужество, поэтому его использовали для гадания на свадьбу. Девушки по очереди бросали обручальные кольца на пол, а та, чье кольцо оказывалось ближе к выходу, должна была первой идти под венец.

Гадание по имени жениха

Для этого ритуала берут 12 бумажных листочков: на 11 пишут мужские имена, а один оставляют чистым. Перед сном листики кладут под подушку и утром извлекают один наугад. Если досталось письмо с именем, то можно узнать имя своего будущего жениха. Пустый лист намекает, что до свадьбы еще далеко.