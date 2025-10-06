Гадюка укусила пьяного мужчину и умерла — что стало причиной

Гадюка умерла из-за чрезмерной концентрации алкоголя / © Associated Press

Реклама

В Хорватии произошел необычный инцидент: двухлетняя змея умерла из-за чрезмерной концентрации алкоголя в крови мужчины, которого она укусила.

Об этом сообщаетnewsbar.hr.

Мужчина, как он сам рассказал, после деловой встречи отправился на прогулку по лесной тропе, где и произошел инцидент.

Реклама

«Вдруг я почувствовал острую боль в ноге. Сразу увидел змею и понял, что произошло. Хотел бежать к врачу, но заметил, что со змеей что-то не так. Ее глаза полузакрылись, она начала шататься и дважды ударилась головой о дерево», — вспоминает Штеф.

Критическая доза алкоголя

Штеф пытался спасти пресмыкающегося, поэтому сразу привез его к станции скорой медицинской помощи. Однако помочь гадюке не удалось. Концентрация алкоголя в крови Штефа оказалась для нее смертельной.

«Мы измерили у гадюки концентрацию алкоголя 5,1 г/кг, что мало живое существо может пережить», — прокомментировал ситуацию доктор Мате Дрнич.

Отметим, что такая концентрация приблизительно соответствует сильной степени опьянения, поскольку 5,1 г/кг чистого этанола составляет 0,51% объемной доли, а допустимая норма для водителей в Украине составляет 0,2 промилле (0,02%).

Реклама

Интересно, что змеиный яд на самого Штефа вообще не подействовал, поскольку алкоголь в его крови мгновенно его нейтрализовал.

Тем временем на фоне необычного происшествия глава муниципалитета Доне Виняне пообещал, что к началу туристического сезона будут установлены предупредительные знаки для гадюк о том, что «загорцы в проезде».

Напомним, в Украине, в Ровенской области, женщина попала в больницу после укуса гадюки. Состояние пострадавшей врачи оценили как средней тяжести.