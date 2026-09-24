Газ, электричество или твердое топливо: чем отапливать дом, чтобы было тепло и экономно

Чем лучше отапливать дом / © www.freepik.com/free-photo

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Отопление частного дома может забирать значительную часть семейного бюджета, поэтому перед началом сезона следует считать не только цену топлива, но и то, сколько тепла из него реально можно получить. В 2026 году в Украине для бытовых потребителей действуют разные варианты — от газового и электрического отопления до дров, паллет, брикетов и тепловых насосов.

Газ, электричество или твердое топливо: сколько стоит

Газ остается одним из самых распространенных вариантов. В «Нафтогазе» тариф составляет 7,96 грн за кубометр и зафиксирован до 30 апреля 2027 года. Отдельно оплачивается распределение газа, поэтому фактическая стоимость будет выше.

Электрическое отопление очень простое в использовании, но обычные электроконвекторы или электрокотел потребляют много электроэнергии. Действующий тариф для населения — 4,32 грн за кВт·ч. Для домов с электроотоплением в период с октября по апрель предусмотрен льготный тариф 2,64 грн за кВт·ч в пределах 2000 кВт·ч в месяц.

Дрова могут быть гораздо более выгодными, особенно если покупать их заранее. В 2026 году средняя цена дров для населения из государственных лесохозяйственных предприятий составила около 1200 грн за кубометр, хотя розничные цены на сухие колотые дрова выше. Твердые породы — дуб, граб, ясень и бук — горят дольше и дают много тепла.

Паллеты стоят примерно 6750–12 500 грн за тонну, а медианная оптовая цена древесных паллетов в августе 2026 года составляла около 9000 грн.

Топливные брикеты стоят ориентировочно 11 000–16 000 грн за тонну в зависимости от вида и производителя. Они обладают высокой плотностью и долго горят.

Уголь тоже обеспечивает высокую теплоотдачу, но для частного дома он имеют недостатки: больше золы, необходимость хранить топливо и более сложная эксплуатация котла.

Какое отопление самое дешевое

Если оценивать именно стоимость отопления, а не стоимость установки оборудования, одним из самых дешевых вариантов остаются сухие дрова твердых пород, если есть возможность приобрести их по выгодной цене и правильно хранить.

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Но есть важное исключение. Тепловой насос использует электроэнергию гораздо эффективнее обычного электрокотела: в зависимости от условий он может производить примерно 3–5 кВт·ч тепла с 1 кВт·ч электроэнергии. Поэтому для хорошо утепленного дома это один из самых экономных вариантов в долгосрочной перспективе, хотя его установка стоит дорого.

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Следовательно, для минимальных текущих затрат — сухие дрова; для комфортного автоматического отопления и долгосрочной экономии — тепловой насос; при наличии газовой сети — газ остается практическим компромиссом. А самое важное правило экономии независимо от вида отопления — хорошо утеплить дом: дешевое топливо не компенсирует огромные потери тепла через крышу, стены, окна и пол.

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