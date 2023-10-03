Газета и пленка на кочан — будете удивлены тому, что получится: такого с капустой вы еще не делали

Хранение капусты – сложный процесс, требующий внимания к деталям. Хотя бы одно небольшое заблуждение и это может закончиться гниением всего урожая.

Раньше мы рассказывали о том, когда квасить капусту в октябре по лунному календарю. Но если у вас большой урожай или вы хотите полакомиться свежим салатом зимой, лучше дополнительно сберечь несколько головок этого овоща. Делать это можно как в погребе, так и в квартире. Разбираем самые эффективные варианты.

Одним из самых интересных методов можно назвать такой: подсушите сначала капусту, подержав головки несколько дней в тепле. Очень важно, чтобы все срезы были сухими, тогда овощ точно не согнется. После этого забирайте капусту в погреб.

Чтобы быть уверенными, что капуста переживет зиму в свежем виде, создайте такую шубу. Оберните каждый кочан в газету (желательно создать несколько слоев), а затем обмотайте дополнительно пищевой пленкой. Эксперты уверены, что в такой защите капуста сможет пролежать до самого лета.

Как хранить капусту в подвале или погребе: способы

Как хранить капусту без холодильника / Фото: Pexels

Аналогично моркови, капуста может без проблем храниться в песке. Не забудьте сначала отрезать кочерыгу, а затем укладывайте каждую головку в ящик с песком так, чтобы между ними было 3-6 см. Затем засыпьте слой песка и снова укладывайте. Очень важно следить, чтобы песок был сухим.

Достаточно надежным вариантом считается глина. Сначала смешайте глину с водой в пропорции 2:1, затем смажьте этим раствором каждый кочан. После этого тщательно подсушите и выложите в темное прохладное место.

Можно выложить капусту прямо в ящики слоями. Только обратите внимание, что нижний слой должен укладываться кочерыжкой вверх, а верхний – вниз.

Если вы оставите на началах длинные кочерыги, то можете подвесить капусту за них к потолку или другой удобной конструкции. Главное, чтобы головки не касались друг друга. Этот способ позволяет без проблем осматривать головки на предмет гнили или повреждений.

Как хранить капусту в квартире: холодильник или балкон

Чтобы хранить капусту на балконе, вам понадобятся пенопластовые ящики. В них можно складывать головки по принципу хранения в обычных коробках. Сверху укройте теплыми одеялами.

В холодильнике не получится хранить слишком много кочанов, но 1-2 точно влезет. Сначала оберните их бумагой или пленкой, а затем поместите в нижний ящик основного отсека. Там хранятся овощи.