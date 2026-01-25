Газовая горелка и свечи дома: как пользоваться безопасно во время отключений света

Туристическая горелка / фото иллюстративное / © Getty Images

Из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины, которая возникла после массированных атак россиян, тысячи украинцев вынуждены приспосабливаться к жизни без света и тепла.

Туристические горелки, плиты на баллонах и свечи стали спасением, но одновременно и источником повышенной опасности.

ТСН.ua собрал рекомендации и предостережения от спасателей и экспертов по безопасности по использованию этих приборов.

Прежде всего вам необходимо подойти с ответственностью к выбору и подготовке оборудования. Спасатели советуют покупать туристические горелки или баллоны только в лицензированных точках продаж.

В то же время они призывают избегать товаров, которые не имеют инструкций.

Перед каждым использованием осматривайте баллон. Если есть вмятины, коррозия, поврежден вентиль или вы слышите шипение и чувствуете запах газа — использовать такое устройство категорически запрещено.

Заметьте, что маленькие туристические баллоны нельзя использовать после того, как они закончились. Эксперты отмечают, что их конструкция не рассчитана на повторное заполнение.

«Маленький туристический газовый баллон может взорваться из-за того, что его заправили повторно. Они не рассчитаны на повторную заправку вообще. Использовали, закончился, выбросили, купили новый», — подчеркнул эксперт по безопасности Денис Михальченко.

Как безопасно использовать горелку в помещении

Туристическое оборудование, в том числе и горелка, созданное для использования на улице, поэтому дома действуют особые ограничения:

вентиляция — превыше всего. используйте горелки только в помещениях с хорошей вентиляцией или на балконе. сжиженный газ тяжелее воздуха и скапливается внизу, что может привести к отравлению или взрыву от малейшей искры;

готовьте мало : горелки предназначены для разогрева пищи или кипячения чайника. Не используйте их для длительного приготовления блюд (холодца, супов и т.д.);

используйте соответствующую посуду: не ставьте на маленькую горелку большие кастрюли. Широкое дно большой посуды отражает тепло на баллон, что приводит к его перегреву и взрыву;

соблюдайте безопасную дистанцию: держите баллон на расстоянии не менее 1.5-2 метров от плиты и 5 метров от нагревательных приборов или обогревателей;

Также помните: никогда не ставьте туристическую горелку на поверхность электрической плиты. При включении света плита начнет греться, что мгновенно приведет к трагедии.

Правила хранения газовых баллонов

Не храните баллоны под прямыми солнечными лучами или в местах, где температура превышает 45°C.

Если вы занесли баллон с улицы, где минусовая температура в теплое помещение, это повлечет расширение газа. Такой резкий скачок давления может разорвать оболочку. Поэтому, необходимо дать время для баллона на «акклиматизацию».

После каждого использования обязательно отсоединяйте баллон от горелки.

Также не стоит оставлять приборы с газом без присмотра и ни в коем случае не использовать их для обогрева во время сна.

Свечи и самодельные источники света

Свечи — это открытый огонь, который требует не меньшего внимания ни туристические горелки. Специалисты советуют использовать подсвечники только с устойчивой основой — металлические или стеклянные, в которых свеча не будет шататься.

Также важно и пространство вокруг свечи. Расстояние до штор, одежды или полок с книгами должно быть безопасным. Ставьте их там, где их не опрокинут дети или домашние животные.

При этом не пытайтесь греть пищу над свечами — это малоэффективно и опасно.

Гасить свечу нужно тогда, когда остается около 2 см воска или парафина.

Когда немедленно прекратить использование горелки или баллона:

вы слышите шипение или запах газа;

пламя становится неконтролируемым, появляются периодические вспышки;

огонь самопроизвольно гаснет;

баллон неплотно крепится или сам отсоединяется.

Помните, недавние досадные случаи еще раз доказывают, насколько важно соблюдать правила газовой безопасности.

Так, вечером 31 декабря 2025 года в городе Городище Черкасской области произошел мощный взрыв газового баллона в частном секторе. Взрывная волна полностью разрушила жилой дом, уничтожив все имущество хозяев: от мебели и бытовой техники до личных документов. Этот инцидент стал очередным напоминанием о разрушительной силе неправильно эксплуатируемого газового оборудования.

