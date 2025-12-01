Газовая конфорка вся в жире?: простые средства вернут идеальную чистоту – без дорогой химии

Газовая конфорка. / © УНИАН

Реклама

Или липнут в руки конфорки и чугунная решетка вашей газовой плиты? Это признак того, что нужно тщательно очистить один из наиболее часто используемых элементов на кухне. Грязь – пригоревший жир или соусы, можно легко удалить, если воспользоваться ингредиентами, которые есть в вашем кухонном шкафчике.

Как почистить конфорки газовой плиты без использования дорогостоящих средств, сообщает ресурс Кobieta.interia.pl.

Если мы хотим сделать конфорки газовой плиты совершенно чистыми, можно использовать химические и специальные средства. Впрочем, есть один проверенный способ очистки конфорок газовой плиты из ингредиентов на каждой кухне.

Реклама

Чтобы создать моечную смесь, понадобится уксус и пищевая сода. Прежде чем чистить конфорки, убедитесь, что они не горячие, снимите их с плиты.

Налейте в миску:

один стакан теплой воды, один стакан уксуса,

пять столовых ложек средства для мытья посуды.

Тщательно перемешайте все и погрузите конфорки в смесь и оставьте их на 30 минут.

После этого промойте конфорки под проточной водой и поставьте в раковину. Обильно посыпьте их пищевой содой и вотрите ее влажной щеткой. Наконец промойте конфорки под проточной водой и протрите чистой тряпкой. Таким образом, можно также почистить чугунную решетку на газовой плите.

Реклама

Напомним, мы писали о к опоянные средства, которые действенно очистят варочную поверхность.