Газовая конфорка вся в жире?: простые средства вернут идеальную чистоту – без дорогой химии
Или липнут в руки конфорки и чугунная решетка вашей газовой плиты? Это признак того, что нужно тщательно очистить один из наиболее часто используемых элементов на кухне. Грязь – пригоревший жир или соусы, можно легко удалить, если воспользоваться ингредиентами, которые есть в вашем кухонном шкафчике.
Как почистить конфорки газовой плиты без использования дорогостоящих средств, сообщает ресурс Кobieta.interia.pl.
Если мы хотим сделать конфорки газовой плиты совершенно чистыми, можно использовать химические и специальные средства. Впрочем, есть один проверенный способ очистки конфорок газовой плиты из ингредиентов на каждой кухне.
Чтобы создать моечную смесь, понадобится уксус и пищевая сода. Прежде чем чистить конфорки, убедитесь, что они не горячие, снимите их с плиты.
Налейте в миску:
один стакан теплой воды, один стакан уксуса,
пять столовых ложек средства для мытья посуды.
Тщательно перемешайте все и погрузите конфорки в смесь и оставьте их на 30 минут.
После этого промойте конфорки под проточной водой и поставьте в раковину. Обильно посыпьте их пищевой содой и вотрите ее влажной щеткой. Наконец промойте конфорки под проточной водой и протрите чистой тряпкой. Таким образом, можно также почистить чугунную решетку на газовой плите.
