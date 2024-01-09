Газовая плита будет сиять, как только из магазина: вам понадобится лишь соль и 3 минуты времени

Что может быть раздражительнее чистки газовой плиты? Это тот бытовой предмет, который приходится мыть постоянно несколько раз в день. И чем больше мы готовим, тем больше нужно потом убирать. Но остатки жира, нагара и грязи все равно остаются, а еще проблема царапин, когда пытаешься эту грязь отмыть. Впрочем, опытные хозяйки знают, как держать плитку в чистоте, без нагара, жира и царапин. Рассказываем о действенном народном способе, который поможет отчистить плитку до блеска за несколько минут.

Как отчистить газовую плиту от жира, грязи и нагара за несколько минут

Этот способ придумали химики, когда еще не было профессиональных чистящих средств, поэтому приходилось применять подручные. Такой самодельный моющий раствор даже самую старую плиту превратит в идеально чистую и сияющую.

Для моющего средства понадобятся небольшая кастрюлька и пол-литра воды. Засыпаем в воду три столовых ложки соли и доводим до кипения. Отдельно в мисочке нужно приготовить смесь. Для этого необходима одна столовая ложка соды, три столовых ложки уксуса и одна столовая ложка геля для мытья посуды. Все нужно объединить и хорошо перемешать, когда вода в кастрюле закипит, необходимо всыпать смесь в кипяток и снова перемешать.

Затем нужно взять кружочки из конфорок и замочить в этой смеси. Также немного моющего средства следует нанести на губку и вымыть плиту и ручки. Через несколько минут прибор следует хорошо вытереть влажной чистой губкой. Ваша плитка будет идеально чистой, без жира, пятен и царапин. А кружочки из конфорок нужно достать из кастрюли через 3-5 минут и прополоскать, они будут сиять, как новые.

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