Где держать лимоны, чтобы они не портились: проверенный способ хранения

Лимон — базовый продукт для кухни: его добавляют в воду, чай, десерты, соусы, салаты. Но этот цитрус достаточно «чувствителен» к условиям, поэтому без правильного подхода быстро теряет свежесть.

Как правильно хранить лимоны

Как правильно хранить лимоны / © unsplash.com

Если лимоны планируются к использованию в ближайшие дни, холодильник не обязателен. Главное — создать правильные условия:

  • прохладное место без нагрева;

  • отсутствие прямого солнечного света;

  • сухая среда без излишней влаги.

Оптимально сложить лимоны в миску, подстеленную бумажным полотенцем. Он поможет контролировать влажность и снизит риск порчи. Важный нюанс — не держать лимоны рядом с другими фруктами, ускоряющими созревание и порчу.

Холодильник — лучший вариант для длительного хранения

Чтобы лимоны оставались свежими не несколько дней, а неделями, их следует хранить в холодильнике.

Самые удобные варианты:

  • тканевой мешочек (хлопок или лен);

  • бумажный пакет;

  • ящик для овощей и фруктов.

Упаковка в полиэтилене может казаться логическим решением, но она часто работает против вас: без нормальной вентиляции появляется конденсат, а это идеальная среда для плесени.

Хранение в воде — простой, но очень эффективный лайфхак

Есть менее очевидный, но действенный способ продлить жизнь лимонов — хранить их в холодной воде.

Как это работает:

  • лимоны нужно хорошо вымыть;

  • сложить в стеклянную емкость с крышкой;

  • полностью залить холодной водой;

  • поставить в холодильник.

Важно периодически менять воду. Такой метод помогает сохранить плотность мякоти, аромат и сочность гораздо дольше, чем при обычном хранении.

Что делать с уже разрезанным лимоном

После разрезания цитрус очень быстро теряет влагу, аромат и становится уязвимым к высыханию.

Чтобы этого избежать:

  • храните его в герметичном стеклянном контейнере;

  • держите только в холодильнике;

  • используйте как можно скорее (в течение нескольких дней).

Так лимон не будет впитывать посторонние запахи и не пересохнет.

Почему лимоны быстро портятся и покрываются плесенью

Самые частые причины банальны, но именно они «убивают» свежесть:

  • чрезмерная влажность при хранении;

  • отсутствие доступа воздуха;

  • хранение в плотных пакетах или пленке;

  • контакт с другими фруктами;

  • повреждение еще в магазине.

Отдельный момент — мытье перед хранением. Излишняя влага лишь ускоряет появление плесени, поэтому мыть лимоны лучше непосредственно перед использованием.

Можно ли замораживать лимоны

Да, и это один из самых удобных способов «законсервировать» цитрус.

Замораживать можно:

  • целые лимоны;

  • нарезанные кусочки;

  • лимонный сок;

  • натертую цедру.

Сок удобно разливать в формы для льда — затем эти кубики легко добавлять в воду, чай или напитки. Цедра станет готовым ароматным ингредиентом для выпечки и десертов.

