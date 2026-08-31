Где дома нельзя ставить иконы: названы два места, которых советуют избегать

Где лучше ставить иконы в доме / © Фото из открытых источников

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Иконы для многих людей не просто элемент домашнего интерьера, а важная часть духовной жизни. Поэтому к месту, где их располагают, традиционно относятся с особым вниманием. В то же время, вокруг этого вопроса существует немало народных представлений, которые не всегда следует воспринимать как строгие церковные правила. Обычно иконы можно размещать в разных комнатах дома — в гостиной, спальне, детской или даже на кухне. Главное, чтобы место было чистым, спокойным и не превращало святыню в обычную декоративную деталь.

Почему ванная комната и туалет считаются неудачными местами

В народной традиции именно ванную и туалет называют двумя местами, где иконам не стоит быть. Причина связана, прежде всего, с отношением к этим помещениям как к зонам бытовой гигиены, не соответствующим назначению домашнего молитвенного уголка.

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В то же время важно понимать: утверждение, что за размещение иконы в ванной или туалете человека обязательно ждут какие-то неприятности, относится скорее к народным верованиям. Не следует воспринимать такие приметы как церковный запрет или предсказание будущего.

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Что не рекомендуют ставить возле икон

Традиционно для святынь пытаются выбирать отдельное место. Рядом не желательно складывать вещи, которые не имеют отношения к молитве и могут отвлекать внимание: косметику, мелочи, многочисленные декоративные статуэтки или игрушки.

Также не лучшая идея считается создавать у икон своеобразную выставку, где вместе размещены фотографии, плакаты, сувениры и другие предметы. Смысл такого расположения состоит не в том, чтобы сделать стену максимально заполненной, а наоборот — создать спокойное пространство для молитвы.

Отдельно следует сказать о бытовой технике. Телевизор, компьютер или другие устройства рядом с молитвенным местом могут постоянно привлекать внимание, поэтому их лучше размещать отдельно, если есть такая возможность.

Где лучше обустроить место для икон

В квартире можно выделить для икон отдельную полку, небольшой столик или часть стены. Важно, чтобы поверхность была чистой, а вокруг оставалось достаточно свободного пространства.

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В традиции христиан особое значение часто придавали восточному направлению, поэтому иконы нередко размещали в восточном углу комнаты. Однако современное жилье не всегда позволяет соблюсти такое расположение. Если в доме нет подходящего места, это не значит, что иконы нужно обязательно снимать или переносить.

Самое важное — относиться к ним с уважением и не размещать там, где они могут быть случайно повреждены, загрязнены или потеряться среди множества бытовых вещей.

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