Где хранить капусту, если нет погреба: лучшие места, чтобы лежала целый год

Капуста — одна из тех культур, которая может сохраняться очень долго, если создать для нее правильные условия. Но что делать, если нет погреба? Многие хозяйки волнуются, что без холодного подвала овощ быстро испортится. На самом, деле существует несколько проверенных способов, которые помогут сохранить капусту свежей вплоть до следующего лета — без сложных условий и специального оборудования.

Балкон. Если у вас застеклена лоджия или балкон, это отличное место для хранения капусты. Главное, избегать прямых солнечных лучей и перепадов температуры. Капусту можно обернуть в несколько слоев газетной бумаги или крафта, затем сложить в картонные или деревянные ящики, дополнительно накрыть старым одеялом при сильных морозах. Температура от 0 до +5°C будет идеальной, чтобы початки сохраняли упругость и не гнили.

Холодильник — для небольшого количества. Если урожай невелик, капусту можно держать прямо в холодильнике. Разделите кочаны на части или заверните каждый в пищевую пленку. В зоне овощей капуста может храниться до 2 месяцев, а если ее предварительно обработать уксусным раствором — 1 чайная ложка на литр воды, то и дольше.

Прохладная комната. Если в доме есть нежилая комната или кладовая без отопления, это отличный вариант. Капусту развешивают за кочерыжку или кладут на полки, застеленные бумагой или тканью. Важно, чтобы помещение было сухим и проветриваемым, иначе овощ может заплесневеть.

Хранение в песке или опилках. Старый, но очень эффективный способ. В деревянный ящик насыпьте слой сухого песка или опилок. Положите кочаны так, чтобы они не касались друг друга. Засыпьте сверху еще одним слоем песка. Такой способ отлично подходит даже для неотапливаемых помещений, главное, избегать влаги.