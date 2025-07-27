Где хранить консервацию, если нет погреба и подвала: лучшие места в квартире или доме

Где хранить консервацию, если нет погреба / © pixabay.com

Кладовая или темный шкаф. Небольшой амбар, ниша или просто темный шкаф — это идеальное решение, как пишет ресурс life.comments.ua. Главное обеспечить стабильную температуру до +20 °C и отсутствие прямого света.

Под кроватью и диваном. Если заготовок немного, можно смело держать банки под мебелью. Важно, чтобы поблизости не было батарей и теплых полов. Накройте консервацию тканевым покрывалом — и она сохранится до самой весны.

Балкон. Застекленный балкон с умеренной температурой зимой — еще один хороший вариант. Используйте коробки из дерева или пенопласта для дополнительной термоизоляции. Однако избегайте хранения в местах, где температура зимой слишком низкая.

Кухонные шкафы. Небольшое количество банок может поместиться и в кухонном шкафу. Выбирайте нижние полки, там гораздо прохладнее. Держите консервацию подальше от плиты, духовки и посудомойки.