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Где хранить консервацию, если нет погреба и подвала: лучшие места в квартире или доме
Многие считают, что без погреба хранить домашние заготовки почти невозможно. На самом деле, это не так. Даже в обычной городской квартире можно найти оптимальные условия, чтобы ваши соленья, компоты и варенье хорошо пережили зиму.
Куда девать консервацию, если нет подвала и погреба: проверенные варианты
Кладовая или темный шкаф. Небольшой амбар, ниша или просто темный шкаф — это идеальное решение, как пишет ресурс life.comments.ua. Главное обеспечить стабильную температуру до +20 °C и отсутствие прямого света.
Под кроватью и диваном. Если заготовок немного, можно смело держать банки под мебелью. Важно, чтобы поблизости не было батарей и теплых полов. Накройте консервацию тканевым покрывалом — и она сохранится до самой весны.
Балкон. Застекленный балкон с умеренной температурой зимой — еще один хороший вариант. Используйте коробки из дерева или пенопласта для дополнительной термоизоляции. Однако избегайте хранения в местах, где температура зимой слишком низкая.
Кухонные шкафы. Небольшое количество банок может поместиться и в кухонном шкафу. Выбирайте нижние полки, там гораздо прохладнее. Держите консервацию подальше от плиты, духовки и посудомойки.
Холодильник. Идеальный вариант для открытых банок или консервации, требующей низкой температуры хранения. Места в холодильнике будет вполне достаточно для нескольких единиц.
Полезные советы для хранения заготовок на зиму
Стерильность и герметичность. Даже лучшее место не спасет консервацию, если крышки будут пропускать воздух.
Избегайте влаги. Банки должны стоять в сухом помещении, иначе очень быстро появится ржавчина на крышках.
Следите за переменами. Проверяйте банки ежемесячно, обращайте внимание на плесень, вздутие крышек или посторонние запахи.
Свет — это враг. Сохраняйте заготовки в темном месте, свет разрушает витамины и ухудшает вкус консервации.