Где и как правильно хранить гречку и рис летом: большинство делает это неправильно

Где и как правильно хранить крупы летом / © Pixabay

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Проверьте себя, возможно вы также допускаете ошибки.

Рядом с духовкой

Из-за постоянного колебания температуры, нагревания в емкостях появляется конденсат, который становится первым шагом к грибку и плесени в крупе.

Над плитой

Опять же высокая температура, а еще капли жира и пара создают идеальные условия для того, чтобы рис и гречка быстрее испортились. От перегрева крупы не уберегут даже герметичные банки.

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В пакете, который нельзя закрыть герметично

Бумажные или пластиковые пакеты от производителя не защищают крупы от влаги, перепада температуры или вредителей. Поэтому становятся идеальным местом для появления пищевой моли.

Под мойкой

Это место, где сохраняется постоянная влажность. Даже если крупа будет стоять в герметично закрытой таре, она начнет извлекать влагу из воздуха и портиться.

На открытых полках, в открытых стеклянных банках

Пыль, тепло и свет попадают на крупы, что приводит к их окислению, появлению затхлого запаха и порчи. Хотя стекло действительно выглядит красиво и эстетично, но защищает плохо.

В ящиках рядом с окном

Солнце может нагревать не только воздух, но и шкафы или ящики, на которые падают лучи. На солнечной стороне крупы быстро перегреваются, а это приводит к появлению горьковатого привкуса из-за испарения природных масел.

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У специй или кофемолки

Крупы впитывают запах очень быстро, а потому если рядом будут ароматные продукты, то рис и гречка будут пахнуть ими.

В холодильнике

Хотя некоторые считают, что это идеальное место, однако холодильник является источником конденсата, а для сухих продуктов влага является врагом №1.

Рядом с моющими средствами

Это серьезный риск отравления химическими веществами, потому что даже закрытые емкости не убережут от испарения или разливки химии.

Где же хранить крупу летом правильно

Чтобы не рисковать здоровьем вашей семьи, эксперты советуют следовать нескольким важным советам:

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лучше подходит темное, сухое и прохладное место, подальше от бытовой техники;

выбирайте герметичные банки из пищевого пластика, металла или стекла;

крупы лучше разделить по типам и обязательно подпишите баночки, так вам будет удобно отслеживать сроки хранения.

Покупая новые крупы в магазине, обязательно проверяйте их на наличие личинок или яиц пищевой моли. Зараженные продукты могут стать причиной того, что вам придется выбрасывать все остальные крупы из кухни.