Где и как правильно хранить лук, чтобы не портился целый год: лучшие места

Где хранить лук, чтобы не портился / © Freepik

Реклама

Этот незаменимый овощ, необходимый для приготовления многих блюд и консервирования. Поэтому лук выращивают и покупают с запасом, чтобы его хватило до следующего урожая. Но часто бывает так, что он начинает гнить, прорастать, увядать и терять свой вкус. А все потому, что большинство людей выбирают неправильное место для его хранения. Рассказываем, где лучше всего хранить лук, чтобы он не портился круглый год.

Почему лук быстро портится

Этот овощ довольно капризный, он не любит:

повышенной влажности, это влечет за собой гниль;

низкой температуры — после замораживания лук становится мягким и невкусным;

соседства с картофелем: из-за влаги, которую выделяет картофель, процесс порчи ускоряется;

закрытого пространства без доступа воздуха, потому что это провоцирует образование плесени.

Также не следует хранить лук в холодильнике. В условиях низкой температуры и высокой влажности она быстро прорастает или укрывается слизью уже через 10-14 дней.

Реклама

Какие идеальные места для хранения лука дома

Гараж и подвал. Если у вас есть прохладное помещение с хорошей вентиляцией, лук лучше всего хранить там. Важно знать, что там не должно быть химикатов, краски или автохимии. Помещение должно быть сухим и чистым, без признаков чрезмерной влажности и плесени на стенах. Кладовая. Даже небольшая коморка подойдет, если там не застаивается воздух, есть окно или вентиляция и умеренная влажность. Кухонная тумба. Для тех, у кого нет отдельных помещений, подойдет темный кухонный ящик. Он должен быть подальше от прямых солнечных лучей и ближе к полу, ведь там прохладнее.

В чем лучше всего хранить лук

Луку требуется доступ воздуха, поэтому категорически нельзя хранить его в полиэтиленовых пакетах. Они задерживают воду и создают идеальные условия для гниения.

Лучшие варианты для хранения лука:

сетки;

плетеные корзины без крышки;

пластиковые или деревянные ящики с отверстиями для воздуха.

Как хранить другие виды лука

Шалот, белый и красный лук идеально хранить в сухом, прохладном и темном помещении.

Лук-порей, сладкий лук, а также чеснок лучше всего чувствуют себя в холодильнике, ведь они имеют более нежную структуру, поэтому быстрее портятся.