Где и когда вы найдете вторую половину: ответ уже есть в вашей астрологической карте

Как встретить свою любовь: посмотрите на свою астрологическую карту / © pexels.com

Реклама

Астрологи отмечают: в вашей натальной карте заложено множество намеков, способных подсказать, где и при каких обстоятельствах может появиться будущий партнер, если знать, на что обратить внимание.

В TikTok набрал популярность ролик астролога @kimannieastro, в котором она объясняет: судьбоносные знакомства не бывают случайными. В седьмом доме натальной карты — секторе отношений — скрытые раскрывающие тонкие сигналы, где и как может состояться ваша первая встреча с “тем самым” партнером.

Знак, который занимает ваш седьмой дом — Овен, Телец, Близнецы или любой другой — указывает и на характер будущего любимого, и на место, где ваши пути могут пересечься. Например:

Реклама

Телец в 7-м доме. Земной знак, стремящийся к покою и стабильности — значит, партнер может прийти в вашу жизнь тогда, когда вы сами будете в состоянии равновесия и внутренней гармонии.

Близнецы в 7-м доме. Легкий, коммуникабельный воздушный знак — это встреча на ивенте, через друзей или даже в соцсетях.

Рак в 7-м доме. Заботливый и чувствительный знак — человек сразу почувствуется “родным”, даже если вы увидели его среди толпы.

TikTok уже наполнен историями людей, которые, разглядев знак своего седьмого дома, узнали будущего партнера в момент, когда совсем не ожидали этого, иногда достаточно было лишь интуитивного взгляда издалека. Некоторые из них впоследствии даже женились.

Что такое дома в астрологии

Натальная карта составляется на основе точного времени и места рождения — даты, года, часа и локации. Астрологи условно разделяют небесную сферу на 12 домов, и каждый отвечает за определенную область жизни: второй — за финансы, шестой — за здоровье, а седьмой — за любовные и партнерские отношения.

Седьмой дом, традиционно находящийся под влиянием романтических Весов, описывает брак, союзы и глубокие отношения. Найдите в своей карте знак, попадающий в этот сектор, и вы получите первые подсказки о том, где и при каких условиях может появиться ваш партнер.

Далее — исследуйте сам знак. Например:

Реклама

Овен. Страсть, динамика, риск — встреча может произойти в момент адреналина или на фоне яркого происшествия.

Лев. Знакомство возможно на вечеринке, в центре внимания или тогда, когда вы чувствуете себя максимально уверенно и привлекательно.

Козорог. Любовь может прийти через работу, обучение или профессиональные отношения.

Где и как можно встретить своего партнера

Где и как можно встретить своего партнера за знаком в 7-м доме / © Фото из открытых источников

Огненные знаки (Овен, Лев, Стрелец)

Овен (инициативный, активный, страстный)

Место встречи: спортивные клубы, экстремальные мероприятия, поездки, приключенческие туры.

Как: через активное участие в проектах или новых вызовах, где царит энергия и динамика.

Лев (харизматичный, уверенный, творческий)

Место встречи: вечеринки, культурные события, концерты, премьеры, творческие мероприятия.

Как: при проявлении собственной уверенности или лидерских качеств, когда вы сияете и излучаете харизму.

Стрелец (оптимистический, открытый, приключенческий)

Место встречи: путешествия, иностранные курсы, лекции, семинары, места обучения и развития.

Как: при расширении горизонтов — там, где вы учитесь, путешествуете или исследуете новое.

Земные знаки (Телец, Дева, Козорог)

Телец (стабильный, практичный, романтичный)

Реклама

Место встречи: кафе, парки, уютные заведения, культурные мероприятия.

Как: во время спокойного, гармоничного периода жизни, когда вы уверены в себе и стабильны эмоционально.

Дева (организованная, внимательная, скромная)

Место встречи: работа, волонтерство, обучающие курсы, мастер-классы.

Как: из-за ежедневных дел, внимательности к деталям и помощи другим — партнер может появиться там, где вы работаете или организуете.

Козерог (амбициозный, практичный, ответственный)

Место встречи: работа, бизнес-проекты, профессиональные мероприятия, конференции.

Как: из-за карьеры или серьезных дел, когда вы демонстрируете дисциплину и компетентность.

Воздушные знаки (Близнецы, Весы, Водолей)

Близнецы (коммуникабельные, гибкие, интересные)

Место встречи: вечеринки, встречи с друзьями, онлайн-платформы, социальные сети.

Как: через активное общение и новые знакомства, где есть легкость и информационный обмен.

Весы (романтические, социальные, дипломатические)

Реклама

Место встречи: культурные и художественные мероприятия, выставки, клубы по интересам.

Как: там, где царит гармония и красота, через искусство и социальные круги.

Водолей (оригинальный, независимый, инновационный)

Место встречи: стартапы, технические и научные мероприятия, тематические клубы, волонтёрские проекты.

Как: из-за нетипичных активностей, общественной деятельности или объединения по интересам, особенно там, где можно выразить свою уникальность.

Водные знаки (Рак, Скорпион, Рыбы)

Рак (заботливый, эмоциональный, интуитивный)

Место встречи: семейные праздники, уютные кафе, дружеские вечера, дома друзей.

Как: из-за тепло и эмоционального контакта — партнер сразу может казаться “своим”.

Скорпион (страстный, глубокий, интроспективный)

Место встречи: интимные мероприятия, клубы по интересам, психологические или духовные группы.

Как: из-за глубоких эмоциональных связей, интриги, совместных трансформационных или кризисных моментов.

Рыбы (чуткие, мечтательные, интуитивные)

Реклама

Место встречи: творческие студии, курсы искусства, водные мероприятия (бассейн, пляж, яхтинг).

Как: через творчество, искусство, мечты и интуитивные ощущения — партнер может “появиться из воздуха”.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.