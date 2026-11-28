Где нельзя ставить елку — три опасных места в доме / © unsplash.com

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Неудачное расположение рождественской елки может не только испортить её внешний вид, но и привести к появлению плесени в доме, а также повысить риск возгорания. Специалисты назвали три места, которых следует избегать при установке праздничной елки.

Об этом пишет Express со ссылкой на Ideal Home.

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В коридорах и у входа

Эксперт по интерьеру Хлоя Барроу советует не ставить елку в местах, где постоянно проходят люди. В частности, речь идет о коридорах и входах в комнаты. Такое расположение праздничного дерева может создавать неудобства и представлять опасность для жильцов дома и гостей.

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Рядом с батареями и каминами

По словам эксперта по отоплению и энергетике Стивена Ханкинсона, нахождение рядом с источниками тепла особенно опасно для живой елки. Из-за высокой температуры её ветви быстрее опускаются, а хвоя начинает осыпаться.

Кроме того, под воздействием тепла дерево пересыхает, что повышает риск возгорания. Специалист рекомендует устанавливать елку как можно дальше от радиаторов и открытого огня, а также регулярно поливать её.

В помещениях с повышенной влажностью

Еще одно неподходящее место для рождественской елки — помещение с высокой влажностью. Такие условия могут способствовать появлению плесени.

По словам Барроу, кухни и ванные комнаты также могут стать очагами размножения бактерий из-за остатков пищи, влажности и особенностей использования этих помещений. К тому же установка елки в загроможденном пространстве может создать дополнительную пожарную опасность.

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Напомним, ранее мы сообщали, что популярные комнатные растения могут не только украсить дом, но и помочь снизить влажность воздуха и запотевание окон. Эксперт рассказал, в чём их особенность.

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