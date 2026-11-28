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Где категорически не стоит ставить елку: распространённые ошибки, которых следует избегать
При установке новогодней елки важно учитывать температуру, влажность и особенности помещения. Эксперты назвали три неподходящих места для праздничного дерева.
Неудачное расположение рождественской елки может не только испортить её внешний вид, но и привести к появлению плесени в доме, а также повысить риск возгорания. Специалисты назвали три места, которых следует избегать при установке праздничной елки.
Об этом пишет Express со ссылкой на Ideal Home.
В коридорах и у входа
Эксперт по интерьеру Хлоя Барроу советует не ставить елку в местах, где постоянно проходят люди. В частности, речь идет о коридорах и входах в комнаты. Такое расположение праздничного дерева может создавать неудобства и представлять опасность для жильцов дома и гостей.
Рядом с батареями и каминами
По словам эксперта по отоплению и энергетике Стивена Ханкинсона, нахождение рядом с источниками тепла особенно опасно для живой елки. Из-за высокой температуры её ветви быстрее опускаются, а хвоя начинает осыпаться.
Кроме того, под воздействием тепла дерево пересыхает, что повышает риск возгорания. Специалист рекомендует устанавливать елку как можно дальше от радиаторов и открытого огня, а также регулярно поливать её.
В помещениях с повышенной влажностью
Еще одно неподходящее место для рождественской елки — помещение с высокой влажностью. Такие условия могут способствовать появлению плесени.
По словам Барроу, кухни и ванные комнаты также могут стать очагами размножения бактерий из-за остатков пищи, влажности и особенностей использования этих помещений. К тому же установка елки в загроможденном пространстве может создать дополнительную пожарную опасность.
Напомним, ранее мы сообщали, что популярные комнатные растения могут не только украсить дом, но и помочь снизить влажность воздуха и запотевание окон. Эксперт рассказал, в чём их особенность.