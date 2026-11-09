Где категорически нельзя прятать деньги: пять мест, которые знают все воры

Где не стоит прятать деньги / © Фото из открытых источников

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Даже если дома есть надежные двери и замки, наличные, оставленные в очевидном месте, могут быстро оказаться в чужих руках. Во время кражи злоумышленники обычно не проверяют каждую вещь в квартире, а прежде всего осматривают типовые тайники, где люди чаще всего оставляют сбережения. Есть пять мест, которые следует вычеркнуть из списка домашних тайников.

Раньше мы писали, что нужно сделать в канун Нового года, чтобы всегда водились деньги.

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Шкафы и ящики с одеждой

Среди первых мест, которые проверяют при поиске ценностей, — шкафы, комоды и прикроватные тумбочки. Деньги, спрятанные между футболками, в карманах сезонной одежды или под стопкой белья найти несложно. Особенно ненадежны ящики с документами, аксессуарами и личными вещами.

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Матрас, подушки и постельное белье

Хранить купюры под матрасом, в наволочке или между складками одеяла — одна из самых известных домашних привычек. Именно поэтому такие места нельзя считать тайными. Если человек ищет деньги в спальне, проверка кровати и прикроватной зоны становится одним из самых очевидных шагов.

Кухонные шкафчики и банки с крупами

Некоторые скрывают сбережения в банках с сахаром, мукой, крупами или в контейнерах для продуктов. Остальные выбирают кухонные шкафчики, духовку или морозильную камеру. Такие тайники кажутся оригинальными, но на самом деле их легко проверить. К тому же деньги могут повредиться из-за влаги, жира или перепадов температуры.

Книги и домашняя библиотека

Купюры между страницами книг, в старых блокнотах или внутри журналов — еще один распространенный способ хранения наличных. Однако ценности в библиотеке легко пропустить, только когда она большая и не упорядоченная. Отдельные книги, стоящие на полке, не создают надежного тайника.

Ящики письменного стола и места у документов

Письменный стол часто кажется удобным местом для хранения денег: можно положить их в конверт, папку, коробку с канцелярией или под документы. Но такие места относятся к обычным зонам хранения ценных вещей. Вместе с наличными там нередко лежат банковские карты, паспорта и другие важные документы.

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Где лучше хранить сбережения

Для внушительных сумм лучшим решением будет сертифицирован сейф, надежно закрепленный в конструкции дома или квартиры. Небольшие суммы на ежедневные нужды следует держать отдельно от основных сбережений. Также не следует рассказывать посторонним людям, где именно лежит наличность, и оставлять ее на виду.

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