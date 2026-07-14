Где категорически нельзя ставить кошачий лоток: ветеринар назвала самое неподходящее место в доме

Лоток для кошек / © Фото из открытых источников

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Выбор места для кошачьего лотка влияет не только на комфорт хозяев, но и на здоровье и поведение животного. Ветеринарный консультант Ребекка Гринштейн объяснила, где лучше разместить туалет для кота, а каких мест следует избегать.

Об этом сообщило издание Good House Keeping.

При выборе места для кошачьего лотка следует обращать внимание не столько на назначение комнаты, сколько на то, насколько она оживлённая. Как пояснила ветеринар, лучше всего обустраивать туалет в тихом и спокойном месте, где животное не будут беспокоить люди или другие стрессовые факторы, но оно сможет легко до него добраться. Чаще всего для этого выбирают ванную комнату или подвал.

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Впрочем, размещение лотка в подвале имеет свои минусы. Если у кошки проблемы с подвижностью, лестница может затруднить ей доступ к туалету. К тому же хозяевам будет сложнее вовремя заметить изменения в поведении питомца, что может задержать выявление проблем с мочеиспусканием или дефекацией. Еще один риск — в домах, где есть мыши, лоток может привлекать грызунов.

В свою очередь, ветеринар считает, что кухня — наименее подходящее место для кошачьего туалета. Из-за постоянного движения людей кот может испытывать дискомфорт или даже избегать лотка. Кроме того, размещение туалета рядом с местом приготовления пищи создает риск перекрестного загрязнения.

Не рекомендуется устанавливать лоток и в спальне. Несмотря на то, что там обычно тише, в помещении могут задерживаться неприятные запахи. Также существует риск, что дверь случайно закроется, и животное останется без доступа к своему туалету.

Специалистка также напомнила о мерах предосторожности для людей. Она отметила, что беременным женщинам, а также лицам с ослабленным иммунитетом не рекомендуется убирать кошачий лоток из-за риска заражения.

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Если же у кота ранее диагностировали заболевание нижних мочевыводящих путей, его туалет не следует ставить в шумных или людных местах. Постоянное нервное напряжение может способствовать рецидиву болезни.

Кроме того, ветеринар советует не ограничиваться одним лотком. По её словам, оптимальное количество определяется просто: один лоток на каждого кота плюс ещё один дополнительный.

Напомним, ранее ветеринары рассказали, почему не всех кошек нужно регулярно купать и от чего это зависит.

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