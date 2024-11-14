Где лучше хранить хлеб, чтобы он оставался свежим и мягким как можно дольше

Чтобы сохранить свежесть хлеба и защитить его от посторонних запахов, можно воспользоваться несколькими уловками.
Сообразительные хозяйки поделились секретами, которые помогут хранить хлеб свежим в течение нескольких недель и защитить его от посторонних запахов.
Где хранить хлеб, чтобы он оставался свежим и мягким в течение нескольких недель
- В хлебнице. Чтобы хлеб хранился как можно дольше, сначала нужно обработать внутреннюю поверхность хлебницы уксусом. Таким образом, вы уничтожите грибковые бактерии, которые являются причиной появления плесени. Для продолжительного хранения продукт можно обмотать фольгой или пергаментом.
- Эмалированная кастрюля. Здесь также можно хранить хлеб, но следует обмотать его льняной тканью или пергаментной бумагой. Не храните вместе разные виды хлеба – черный и белый, потому что тогда быстро испортятся оба продукта.
- В холодильнике хлеб также будет прекрасно храниться, потому что низкая температура не будет давать размножаться грибковым бактериям. Чтобы продукт не впитал в себя посторонние запахи, заверните его в пакет или пергамент. Перед употреблением хлеб можно разогреть в микроволновке или духовке, тогда он будет мягким и ароматным. Еще можно подержать его над паром.
- В морозилке. Если хранить хлеб в морозилке, он не почерствеет в течение двух месяцев. Перед замораживанием нарежьте его на ломтики, затем положите в герметический пакет. В случае необходимости доставайте нужную порцию и кладите в микроволновку, чтобы хлеб разморозился.
Читайте также:
Что не нужно добавлять в котлеты: ответ удивит даже опытных кулинаров
Секреты приготовления вкусного борща: об этом знают не все
Их всего семь: названы продукты, которые ни в коем случае нельзя покупать замороженными