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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
679
Время на прочтение
1 мин

Где лучше хранить свежие помидоры и почему холодильник совсем для этого не подходит

Большинство из нас, вернувшись домой с рынка или супермаркета, сразу кладут помидоры в холодильник. Казалось бы, это достаточно логично, ведь тогда овощи будут оставаться свежими дольше, но на самом деле низкая температура ухудшает вкусовые качества продукта.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Что будет, если хранить помидоры в холодильнике

Что будет, если хранить помидоры в холодильнике / © Pixabay

Если вы заметили, что через день-два в холодильнике помидоры становятся водянистыми, без характерного запаха и вкуса, то причина именно в неправильном хранении.

Помидоры отличаются богатым, довольно сложным, сладкокислым вкусом, который достигается благодаря работе более 400 летучих соединений. Вырабатываются они специальными ферментами, содержащими плод.

Как только температура опускается ниже +12 градусов, ферменты прекращают действовать, поэтому вкус томатов сразу ухудшается. И процесс этот необратим. То есть, даже вытащив помидор из холодильника и оставив его при комнатной температуре, вы не сможете вернуть вкус.

Дополнительно холод разрушает клеточные мембраны мякоти овоща. Из-за низкой температуры любимый продукт становится мучнистым, водянистым и пресным.

Как и где правильно хранить томаты:

  • комнатная температура — оставляйте их на кухонном столе или подоконнике, но только если на них не будут падать прямые солнечные лучи;

  • они должны “дышать” — не оставляйте томаты в плотном полиэтиленовом пакете, потому что так вы создадите эффект парника и ускорите их гниение;

  • “хвостики” должны быть вниз — так влага не будет испаряться, а воздух не будет попадать через место крепления плодоножки, а потому процесс порчи замедлится.

Конечно, если помидоры уж очень спелые, но вы не собираетесь съесть их за день, тогда нужно положить овощи в холодильник.

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Дата публикации
Количество просмотров
679
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