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Где лучше хранить свежие помидоры и почему холодильник совсем для этого не подходит
Большинство из нас, вернувшись домой с рынка или супермаркета, сразу кладут помидоры в холодильник. Казалось бы, это достаточно логично, ведь тогда овощи будут оставаться свежими дольше, но на самом деле низкая температура ухудшает вкусовые качества продукта.
Если вы заметили, что через день-два в холодильнике помидоры становятся водянистыми, без характерного запаха и вкуса, то причина именно в неправильном хранении.
Помидоры отличаются богатым, довольно сложным, сладкокислым вкусом, который достигается благодаря работе более 400 летучих соединений. Вырабатываются они специальными ферментами, содержащими плод.
Как только температура опускается ниже +12 градусов, ферменты прекращают действовать, поэтому вкус томатов сразу ухудшается. И процесс этот необратим. То есть, даже вытащив помидор из холодильника и оставив его при комнатной температуре, вы не сможете вернуть вкус.
Дополнительно холод разрушает клеточные мембраны мякоти овоща. Из-за низкой температуры любимый продукт становится мучнистым, водянистым и пресным.
Как и где правильно хранить томаты:
комнатная температура — оставляйте их на кухонном столе или подоконнике, но только если на них не будут падать прямые солнечные лучи;
они должны “дышать” — не оставляйте томаты в плотном полиэтиленовом пакете, потому что так вы создадите эффект парника и ускорите их гниение;
“хвостики” должны быть вниз — так влага не будет испаряться, а воздух не будет попадать через место крепления плодоножки, а потому процесс порчи замедлится.
Конечно, если помидоры уж очень спелые, но вы не собираетесь съесть их за день, тогда нужно положить овощи в холодильник.