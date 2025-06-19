Где лучше прятаться во время ядерного взрыва: что рекомендуют ученые

Где прятаться от ядерной волны

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На фоне эскалации глобального напряжения и беспрецедентного приближения «Часов Судного дня» к полуночи, вызванного ядерными угрозами, вопрос выживания в случае ядерного взрыва становится все более актуальным. Хотя перспектива кажется катастрофической, ученые заявляют, что выжить после смертельного взрыва возможно, но при правильных действиях и выборе соответствующего укрытия.

«Зона умеренных повреждений» — шанс на спасение

Согласно исследованию, проведенному Димитрисом Дрикакисом, исследователем гидродинамики из Университета Никосии на Кипре, «зона умеренных повреждений» всего в нескольких милях от эпицентра может увеличить шансы на выживание.

Ученые смоделировали взрывную волну типичной межконтинентальной баллистической ракеты, чтобы понять ее влияние на находящихся в помещении людей. «До нашего исследования опасность для людей внутри железобетонного здания, выдерживающего взрывную волну, была непонятна», — объяснил Дрикакис. «Наше исследование показывает, что высокие скорости воздуха остаются значительной опасностью и все еще могут привести к серьезным травмам или даже смертельным случаям».

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Где искать укрытие

Результаты исследования показали, что более крепкие здания, такие как бетонные конструкции, имеют шанс устоять в зоне умеренных повреждений. Однако, даже если здание выдержит, сама взрывная волна все еще представляет серьезную угрозу, способную свергнуть некоторые сооружения и нанести травмы людям, оказавшимся на улице.

Более того, простого пребывания в крепком здании недостаточно. Исследование подчеркивает необходимость держаться подальше от «критически важных мест в помещении»:

«Самые опасные критические места в помещении, которых следует избегать, — это окна, коридоры и двери «, — подчеркнул Коккинакис. Компьютерное моделирование показало, что коридоры и двери создают эффект «тоннеля» , в результате чего ударная волна и ветер проходят сквозь них очень быстро. Это значительно усиливает силу, которая может подбросить и травмировать человека даже без обломков. В узких комнатах или углах, где поток воздуха рассеивается, скорость ветра значительно падает.

Даже в комнате, непосредственно принимающей удар взрывной волны, можно находиться в безопасности от высоких скоростей воздуха, если расположиться в углах стены, стоящей перед взрывом. Даже небольшое перемещение — ближе к внутреннему углу комнаты — обеспечивает естественную защиту: по модели, скорости ветра и силе удара в таких местах значительно уменьшается. Здесь и сила ветра, и избыточное давление меньше, а шанс избежать травмы значительно выше.

Поскольку промежуток времени между первым взрывом (вспышкой) и приходом взрывной волны составляет всего несколько секунд, быстрое попадание в безопасное место является критически важным.

Что делать в момент вспышки — ложитесь и прикрывайтесь («Duck and Cover»)

Ударная волна следует за яркой вспышкой с небольшой, но критической задержкой — 7–10 секунд после взрыва. Именно в это время стоит:

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Лечь лицом к полу , ближе к внутренним стенам или под стол или кровать.

Прикрыть голову руками и грудью , чтобы минимизировать влияние ударной волны и обломков.

Важно не бежать к окнам, их взрыв приведет к обломочному ранению даже несколько километров дальше.

Метод «ложись и прячься» до сих пор рекомендуется экспертами — он значительно снижает риск травм во время начальной ударной волны.

Даже если удастся пережить самую взрывную волну, возникают другие не менее серьезные угрозы. «Кроме того, будет наблюдаться повышение уровня радиации, опасные здания, повреждения линий электропередач и газа, а также пожары», — отметил Дрикакис. «Люди должны беспокоиться обо всем вышеизложенном и немедленно обращаться за экстренной помощью».

Повышенное радиационное воздействие через кожу или вдыхание может вызвать ожоги кожи, повреждение органов и развитие рака.

После взрыва — оставайтесь в укрытии

После ударной волны уровень радиации остается высоким в течение нескольких часов. Поэтому не выходите наружу не менее 24–72 часов, чтобы избежать аварийной пылевой радиации. Примите душ, смените одежду, чтобы удалить радиоактивные частицы из кожи — это минимальные, но необходимые действия для собственной безопасности. Всегда ждите официальных сообщений по радио или через службы гражданской защиты.

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