Где можно поесть в "Буковеле": рестораны, кафе и бистро со вкусной кухней

Угоститься вкусными блюдами украинской, европейской и даже азиатской кухни можно как в дорогих ресторанах, так и в бюджетных бистро.

Поесть в Буковеле можно почти в каждом отеле, ведь там есть рестораны с украинской, европейской и азиатской кухнями. Где можно вкусно поесть и сколько это стоит – читайте в обзоре ТСН.ua.

Montblanc

Ресторан Montblanc расположен в отеле Redisson и является самым престижным в "Буковеле". Это прекрасное место для трапезы и отдыха в течение года, ведь в ресторане есть камин и терраса с видом на горы.

Особенностью заведения являются завтраки по принципу "шведского стола" (подаются с 7:00 до 11:00). Гости ресторана могут попробовать блюда международной кухни, приготовленные из качественных местных продуктов. В частности, из европейской кухни можно отведать фарфале с лососем (стоимость 250-135 грн). Что касается украинских блюд, то в заведении подают, например, борщ с пышками (стоимость 40-75 грн), деруны, вареники и прочее.

Ресторан Montblanc/Фото из открытых источников

"Краевид"

В ресторане "Краевид" можно отдохнуть и поесть в уютном зале с камином или на открытой террасе с видом на природу. Интерьер заведения подчеркивает местный колорит: отделан деревом и украшен традиционными предметами интерьера.

Меню ресторана состоит из украинских блюд. Средний счет в заведении – 25-50 дол.

Ресторан "Краевид"/Фото из открытых источников

"Казачок"

Ресторан "Козачок" имеет интересное оформление со всеми атрибутами быта запада Украины: рушниками, гобеленами, вышитыми картинами, глиняной посудой с характерным гуцульским орнаментом, национальными костюмами, разной утварью.

Соответственно в заведении можно посмаковать украинской домашней кухней, например кровянкой по 80 грн за 100 г.

На первом этаже ресторана есть три просторных зала, рассчитанных на 155 человек, а на втором этаже – лаунж-бар на 90 мест. Кроме того, есть отдельная колыба на 85 человек.

Ресторан "Козачок"/Фото из открытых источников

Kurin

В ресторане Kurin можно отведать блюда украинской и европейской кухни, самые популярные – борщ (230 грн), вареники (210 грн), драники, банош, бограч.

Интерьер ресторана выполнен из дерева и белых расписанных красивым украинским орнаментом стен, как у избушек-мазанок.

Ресторан "Куринь"/Фото из открытых источников

"Фильварк"

Корчма "Фильварк" объединяет шесть заведений, стилизованных под старинное украинское жилье. В ресторанах предлагаются разнообразные блюда украинской и закарпатской кухни. В частности, вареники там можно отведать за 219 грн, а драники – за 255 грн.

"Кайзер"

Паб-ресторан "Кайзер" находится на берегу горной реки в самом центре горнолыжного курорта. Оригинальный интерьер заведения воспроизводит атмосферу охотничьего домика. В зале установлена профессиональная караоке-система и можно заказать кальян.

В ресторанном меню акцент – на мясных блюдах, приготовленных на мангале и вертеле. Предлагаются блюда европейской и украинской кухни.

Ресторан "Кайзер"/Фото из открытых источников

"Фомич"

Ресторан "Фомич" расположен в отеле. Заведение очень популярное, поэтому бронировать столики следует заранее. Интерьер заведения оформлен в теплых пастельных оттенках с легкими нотками красного цвета, деревянной отделкой на стенах и панорамными окнами.

В меню ресторана большой выбор традиционных украинских и гуцульских блюд, а также блюд европейской кухни. К примеру, порцию драников там можно отведать за 147 грн, солянку – за 169 грн, вареники – за 149 грн.

Ресторан "Фомич"/Фото из открытых источников

"Кнайпа"

"Кнайпа" – недорогое кафе по меркам "Буковеля". Современный интерьер просторного помещения дополняют элементы декора в гуцульском стиле. Гостям подают традиционные европейские и украинские блюда, приготовленные по домашним рецептам. В кафе есть зал и терраса.

Кафе "Кнайпа"/Фото из открытых источников

"Феличита"

Пиццерия "Феличита" – одна из лучших в "Буковеле". Славится своей вкусной, тонкой и хрустящей пиццей, испеченной на дровах на открытой кухне. В меню есть салаты, десерты, пасты.

В составе заведения просторный зал и летняя площадка с плетеной мебелью.

Пиццерия "Феличита"/Фото из открытых источников

"Колыба"

В заведении "Колыба" можно отдохнуть и поесть, созерцая живописный пейзаж со смотровой площадки. Гостям предлагается широкий выбор гуцульских блюд, сочное мясо и рыба из настоящего тандыра, большой ассортимент элитного алкоголя.

Уютный зал ресторана рассчитан на 80 посадочных мест, также есть отдельный зал на шесть персон.

Ресторан "Колыба"/Фото из открытых источников

Рестораны и бары на "Буковеле" без национального колорита

В пабе "Кухель" можно выпить вкусного пива с мясными и рыбными блюдами, посмотреть футбол.

"LuckyBull" Мясо & Азия угощает яркими блюдами из Киото, Пекина, Гонконга, Бангкока, Куала-Лумпура, Сингапура, Джорджтауна и других гастрономических точек Азии. Ресторан работает только зимой. Средний чек – 1000 грн.

Ресторан ZanziBar расположен прямо на территории комплекса "Буковель". Вечером там можно насладиться романтикой, ведь столики расположены прямо у небольшого озера, в котором плавает форель. Именно форель и является топовым блюдом заведения, приготовление которого можно увидеть своими глазами. 100 граммов форели стоит 27 грн. Средняя порция – 300 г.

Бистро на "Буковеле"

Кафе-бистро "Арена" угощает гостей сытными блюдами по умеренным ценам. В заведении можно насладиться красивым видом на гору Говерла.

Кафе Bugi.L – современное заведение со здоровым быстрым питанием. В кафе отлично сочетаются уютный интерьер, вкусная кухня, принципы самообслуживания, демократичные цены.

Кафе Bugi.L/Фото из открытых источников

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