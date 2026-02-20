Где не следует ставить Wi-Fi роутер: места, которые ухудшают сигнал

Места, где не стоит размещать Wi-Fi роутер / © ТСН

Качество домашнего Интернета часто зависит не от провайдера, а от расположения оборудования. Бытовые предметы и мебель могут «убивать» ваш сигнал Wi-Fi.

Об этом пишет ITsider.

Неудачное размещение Wi-Fi-роутера может ослаблять сигнал, создавать помехи и даже представлять потенциальные риски. Вот самые распространенные ошибки, которых стоит избегать.

Металл и зеркальные поверхности

Металл и зеркала способны отражать радиоволны, из-за чего покрытие становится неравномерным. Если рядом стоит шкаф с металлическими деталями или большое зеркало, сигнал может терять силу, а скорость — падать. Лучшее решение — ставить роутер в открытом месте без отражающих поверхностей поблизости.

Вода и аквариумы

Вода не отражает, а поглощает сигнал. Поэтому аквариумы, декоративные фонтаны или даже большие вазы с водой могут заметно ухудшать качество Wi-Fi. К тому же есть риск повреждения устройства, если на него попадет влага. Роутер стоит держать подальше от любых источников жидкости.

Бытовая техника

Телевизоры, микроволновки, холодильники и другие электроприборы создают электромагнитные помехи. Часто они работают на близких частотах, что мешает беспроводному сигналу. Если роутер поддерживает диапазоны 2,4 и 5 ГГц, можно переключиться на менее загруженный, но лучше всего — разместить устройство подальше от крупной техники.

Закрытые шкафы и мебель

Прятать роутер в шкафу или за массивными предметами — распространенная ошибка. Дверцы, полки, книги и крупная мебель частично блокируют сигнал и ухудшают покрытие. Оптимально установить устройство в открытом пространстве, желательно ближе к центру жилья.

Рядом с кроватью

Некоторые эксперты советуют не ставить роутер возле места сна. Хотя убедительных доказательств вреда Wi-Fi для здоровья нет, этот вопрос до сих пор обсуждается. Если есть возможность, лучше разместить его на определенном расстоянии от кровати или вне спальни.

Один роутер для большой площади

Даже правильно установленное устройство может не покрывать большую квартиру или дом более 70 м². В таких случаях в отдаленных комнатах сигнал будет слабым. Решением может стать репитер или Mesh-система, расширяющая зону покрытия без потери качества.

Правильное расположение Wi-Fi роутера — простой и бесплатный способ улучшить Интернет. Достаточно избегать типичных ошибок и обеспечить устройству открытое пространство без препятствий.

К слову, выключение роутера на ночь не экономит электроэнергию, ведь современные устройства потребляют всего 10-12 Вт и рассчитаны на круглосуточную работу. Опасения относительно вредного излучения — миф: его уровень ниже, чем у фена. Нагрев корпуса является нормой, если у устройства есть доступ к воздуху и оно не стоит под солнцем. Постоянное щелканье кнопкой питания только вредит микросхемам из-за перепадов напряжения, ускоряя износ. Выключать девайс стоит только в случае сильного перегрева или длительного отъезда.