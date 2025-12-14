Где нельзя хранить картофель зимой: запомните эти места

Картофель / © Associated Press

Реклама

Картофель будет сохраняться всю зиму без гниения, если соблюдать несколько основных правил.

Основная рекомендация: не следует держать картофель в солнечном месте. Ведь прямой доступ к солнечному свету может привести к позеленению картофеля и образованию солонина, ядовитого вещества. В таком случае картофель станет опасным для употребления.

Следует также избегать хранения картофеля вблизи источников тепла, например, у плит или радиаторов.

Реклама

Где лучше хранить картофель

Для того чтобы картофель не прорастал и не гнил, для него нужно создать идеальные условия.

Важно — картофель требует хорошей вентиляции, поэтому избегайте использования герметичных контейнеров.

Овощ лучше хранить в погребе с температурой 4-6 градусов, предварительно обработав хранилище смесью соли, извести, медного купороса и воды.

Другие варианты хранения включают использование деревянного ящика на балконе или бумажных пакетов в холодильнике, но последний вариант может повлиять на вкус картофеля из-за превращения крахмала в сахар.

Реклама

Не менее важный шаг перед закладкой картофеля — нужно перебрать его и выбросить больные и поврежденные клубни. Именно они станут источником инфекции и гниения овощей.

Раньше мы писали, как хранить картошку в квартире. Больше об этом читайте в новости.