- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 174
- Время на прочтение
- 1 мин
Где нельзя хранить яйца в холодильнике: ошибаются почти все
Главное правило — яйца должны храниться в прохладном сухом месте, где нет колебаний температуры.
В холодильнике категорически нельзя хранить яйца на дверце, поскольку постоянные перепады температуры при открытии способствуют быстрой порче и размножению бактерий.
Об этом пишет издание Express.
Шеф-повар Дин Харпер считает, что охлаждение остается лучшим вариантом, если речь идет о сохранении качества продукта.
«В идеале яйца должны храниться в холодильнике, чтобы они поддерживали постоянную температуру и подольше оставались свежими. Мы рекомендуем следовать советам производителя и избегать хранения яиц в местах, где они могут быть подвергнуты перепадам температуры», — отметил он.
Где не следует хранить яйца:
Дверца холодильника: самое теплое место с колебаниями температуры от +10°C до +15°C.
Оригинальная упаковка: лучшее в пластиковом лотке для защиты от запахов и влаги.
Полки рядом с мясом/рыбой: запрещено во избежание перекрестного загрязнения
Важный совет: не мойте яйца перед тем как положить в холодильник — это разрушает естественную защитную пленку, что приводит к более быстрой порче.
Ранее эксперт объяснил, какие продукты нельзя класть в холодильник. Больше об этом читайте в новости.