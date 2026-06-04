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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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174
Время на прочтение
1 мин

Где нельзя хранить яйца в холодильнике: ошибаются почти все

Главное правило — яйца должны храниться в прохладном сухом месте, где нет колебаний температуры.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Яйца

Яйца / © Associated Press

В холодильнике категорически нельзя хранить яйца на дверце, поскольку постоянные перепады температуры при открытии способствуют быстрой порче и размножению бактерий.

Об этом пишет издание Express.

Шеф-повар Дин Харпер считает, что охлаждение остается лучшим вариантом, если речь идет о сохранении качества продукта.

«В идеале яйца должны храниться в холодильнике, чтобы они поддерживали постоянную температуру и подольше оставались свежими. Мы рекомендуем следовать советам производителя и избегать хранения яиц в местах, где они могут быть подвергнуты перепадам температуры», — отметил он.

Где не следует хранить яйца:

Дверца холодильника: самое теплое место с колебаниями температуры от +10°C до +15°C.

Оригинальная упаковка: лучшее в пластиковом лотке для защиты от запахов и влаги.

Полки рядом с мясом/рыбой: запрещено во избежание перекрестного загрязнения

Важный совет: не мойте яйца перед тем как положить в холодильник — это разрушает естественную защитную пленку, что приводит к более быстрой порче.

Ранее эксперт объяснил, какие продукты нельзя класть в холодильник. Больше об этом читайте в новости.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
174
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