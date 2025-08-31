Где нельзя сажать озимый лук, потому что урожая не будет: какие худшие места, а какие лучшие

Где можно сажать озимый лук / © www.freepik.com/free-photo

Озимый лук — один из самых популярных овощей на огороде. Он хорошо переносит зиму и весной быстро дает зелень. Но чтобы получить богатый и качественный урожай, важно правильно выбрать место для посадки. Есть участки, где лук просто не приживется или будет болеть. Рассказываем, где нельзя сажать озимый лук, а где культура будет чувствовать себя хорошо и сформирует большие луковицы.

После неудачных предшественников

Озимый лук очень чувствителен к севообороту. Если посадить после овощей, имеющих общие болезни или истощающих почву, урожая не будет.

Нельзя сажать после:

лука любого вида;

чеснока;

моркови;

сельдерея.

В таких случаях повышается риск грибковых заболеваний — пероноспороза и фузариоза, а луковицы растут мелкими.

Лучше сажать лук после огурцов, капусты, томатов, кабачков, тыквы и гороха.

Низины и сырые места

Лук не любит застоя влаги. Если посадить его на низинных участках, где после дождя стоит вода или тает снег, луковицы загнивают и выпадают.

Худшие места — участки у водоемов, в тени, на глиняных грунтах без дренажа.

Лучше сажать на повышении, на хорошо освещенном месте, где почва рыхлая и легкая.

Где тень под деревьями или возле заборов

Лук любит солнце. Если посадить ее в тени, растение вытягивается, зелень желтеет, а луковицы не вызревают.

Плохие места под плодовыми деревьями, вдоль высоких заборов или хозяйственных построек.

Оптимально — открытые солнечные участки с хорошей вентиляцией.

Почва с высокой кислотностью

Кислая почва для лука — настоящий враг для озимого лука. На такой земле он болеет, почти не образует полноценных луковиц, а урожайность падает в разы.

Если pH почвы ниже 6, посадка будет неудачной и урожая не будет. Перед посадкой следует провести известкование или внести доломитовую муку.

Истощенные грядки без подкормки

Лук нуждается в плодородной земле. Если сажать его на участке, где несколько лет подряд выращивали овощи без удобрений, луковицы будут мелкими. Не подходят грядки, где почва истощена и не вносили органику или минеральные удобрения.

Осенью перед посадкой нужно внести перегной, компост или золу. Свежий навоз нельзя вносить, он провоцирует грибковые заболевания.