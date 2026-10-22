Где нельзя сажать плодовые деревья, потому что урожая не будет: пять худших мест

Где можно сажать фруктовые деревья / © Фото из открытых источников

Реклама

Даже качественный саженец яблони, груши, вишни или сливы может годами плохо расти, если неправильно выбрать место для посадки. Дерево будет тратить силы на выживание, будет слабее развивать корни, чаще болеть и давать меньше плодов. Чтобы этого не произошло, следует предварительно оценить участок, в частности влажность почвы, доступ к солнцу и риск застоя холодного воздуха.

5 мест, где плодовые деревья растут очень плохо

В низине, где после дождя долго стоит вода. Это одно из самых неудачных мест для большинства плодовых деревьев. Когда почва постоянно переувлажнена, корни получают недостаточно кислорода, из-за чего могут загнивать. Саженцы медленнее развиваются, листья желтеют, а дерево становится более уязвимым к болезням. Перед посадкой проверьте, как быстро исчезают лужи после сильного дождя. Если вода регулярно застаивается, лучше выбрать другой участок или обустроить соответствующий дренаж. Просто насыпать немного земли в посадочную яму недостаточно. Там, где грунтовые воды расположены слишком близко к поверхности. Если вода постоянно находится близко к корневой системе, деревьям не хватает воздуха в почве. Особенно чувствительными могут быть плодовые деревья на подвоях, корни которых проникают глубоко. Универсальной допустимой глубины грунтовых вод для всех культур нет: она зависит от вида дерева, подвоя, типа почвы и сезонных колебаний воды. Если участок заболоченный или вода регулярно поднимается высоко, перед закладкой сада следует проконсультироваться со специалистом. В постоянной тени от дома, забора или больших деревьев. Яблоням, грушам, сливам и вишням обычно нужно хорошо освещенное место. При недостатке солнца побеги могут вытягиваться, крона становится менее продуктивной, а плодов образуется меньше. Даже если дерево приживется, рассчитывать на обильный урожай в глубокой тени не стоит. Для большинства плодовых культур желательно выбирать открытый солнечный участок, где растения будут получать не менее шести часов прямого солнечного света в день. Также нужно учесть, что постройки и взрослые деревья со временем могут затенять сад сильнее. На участке с тяжелым, уплотненным грунтом. Плотная глинистая земля, плохо пропускающая воду и воздух, усложняет развитие корней. После дождей она долго остается мокрой, а в засуху может сильно твердеть. Поэтому молодой саженец медленнее приживается и хуже растет. Перед посадкой проверьте структуру грунта и при необходимости улучшите его свойства органическими материалами, например зрелым компостом. Не стоит просто насыпать на дно посадочной ямы слой щебня: в тяжелом грунте это не всегда улучшает отвод воды и может вызвать ее накопление в яме. На открытом месте, где дует сильный ветер. Порывы ветра могут ломать молодые побеги, расшатывать саженец и пересушивать почву. Особенно опасны холодные ветра для деревьев, еще не успевших хорошо укорениться. Кроме того, неудачное расположение сада может затруднять опыление, если во время цветения погода неблагоприятна. Для посадки лучше выбирать защищенное, но хорошо освещенное место. Молодые деревья можно подвязать к опоре, а от сильных ветров участок защитить проницаемым ветрозащитным забором. В то же время не следует сажать деревья вплотную к сплошному забору, если он создает затенение или препятствует нормальной циркуляции воздуха.

Где лучше всего обустроить плодовый сад

Оптимальное место для большинства плодовых деревьев — солнечный участок с плодородной, рыхлой почвой, где не застаивается вода. Желательно избегать глубоких низменностей, а также мест, где весной скапливается холодный воздух и чаще встречаются заморозки.

Реклама

Перед посадкой важно учесть и особенности конкретной культуры. К примеру, яблони и груши обычно лучше растут на солнце, а для некоторых сортов вишни и сливы особенно важны хороший дренаж и соответствующий режим влажности. Не менее значимы совместимость сортов для опыления и рекомендуемое расстояние между деревьями.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров