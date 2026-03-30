Где нельзя заряжать смартфон — это может вас убить

Мобильный телефон стал неотъемлемой частью жизни многих людей. Но как любая техника, телефоны нуждаются в бережном отношении, особенно во время зарядки. Ведь именно в это время они испытывают наибольшую нагрузку, что может привести к перегреву и даже более серьезным проблемам.

В частности, люди решаются заряжать смартфон в помещении, совершенно не подходящем для этой процедуры.

Не заряжайте мобильный телефон в ванной комнате.

«Это огромный риск! Если заряжающийся мобильник попадет в воду, то человека может ударить током. А попадание влаги на заряжаемый смартфон грозит поломкой устройства», — подчеркивают эксперты.

Полезные советы

Выберите безопасное место

При зарядке мобильное устройство должно находиться в безопасном месте. Идеальный вариант — твердая, сухая и прохладная поверхность, на которую не попадают прямые солнечные лучи. Это может быть тумбочка у кровати, стол или полка.

Используйте оригинальное зарядное устройство

Зарядка телефона неоригинальным зарядным устройством может быть опасна. Такие устройства часто не отвечают техническим требованиям, что может привести к перегреву телефона или короткому замыканию.

Раньше мы писали о том, как найти разряженный iPhone. Больше об этом читайте в новости.