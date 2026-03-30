Где нельзя заряжать смартфон — это может вас убить
Во время зарядки мобильное устройство должно находиться в безопасном месте.
Мобильный телефон стал неотъемлемой частью жизни многих людей. Но как любая техника, телефоны нуждаются в бережном отношении, особенно во время зарядки. Ведь именно в это время они испытывают наибольшую нагрузку, что может привести к перегреву и даже более серьезным проблемам.
Об этом пишет портал Pixelinform.
В частности, люди решаются заряжать смартфон в помещении, совершенно не подходящем для этой процедуры.
Не заряжайте мобильный телефон в ванной комнате.
«Это огромный риск! Если заряжающийся мобильник попадет в воду, то человека может ударить током. А попадание влаги на заряжаемый смартфон грозит поломкой устройства», — подчеркивают эксперты.
Полезные советы
Выберите безопасное место
При зарядке мобильное устройство должно находиться в безопасном месте. Идеальный вариант — твердая, сухая и прохладная поверхность, на которую не попадают прямые солнечные лучи. Это может быть тумбочка у кровати, стол или полка.
Используйте оригинальное зарядное устройство
Зарядка телефона неоригинальным зарядным устройством может быть опасна. Такие устройства часто не отвечают техническим требованиям, что может привести к перегреву телефона или короткому замыканию.
