Где ни в коем случае нельзя сажать хризантемы, потому что будут болеть: худшие места

Хризантемы — это настоящий символ осени. Однако даже самый лучший сорт и тщательный уход не спасут растение, если его посадить в неправильном месте. Профессиональные флористы отмечают: хризантемы очень чувствительны к условиям окружающей среды. Выбор места — ключевой фактор, от которого зависит не только пышное цветение, но и само выживание цветка.

В низине и местах, где застаивается вода. Хризантемы не переносят избытка влаги. Если их посадить на участке, где после дождя стоит вода, корни начнут загнивать, а само растение быстро потеряет тургор и погибнет. Кроме того, постоянная влажность создает благоприятные условия для грибковых инфекций — мучнистой росы и серой гнили, мгновенно поражающих кусты. Лучше выбирать для посадки немного повышенное место с хорошим дренажем.

В тени под деревьями или у высокого забора. Хризантемы — солнцелюбивые цветы. Без каждодневного освещения, хотя бы до 5 часов, они вытягиваются, бледнеют и практически не образуют бутонов. Сажайте хризантемы на открытых участках, где солнце светит утром до обеда, а после есть легкое притенение.

Там, где есть сквозняки. Сильный ветер — враг хризантем. Их стебли ломкие, а корневая система поверхностная, поэтому постоянный ветер не только ломает ветки, но и иссушает почву под ними. Кроме того, холодные сквозняки нарушают процесс образования бутонов, и цветы просто не зацветут. Выберите место, защищенное с одной стороны забором или кустарником, но со свободной циркуляцией воздуха.

Рядом с бетонными или асфальтированными поверхностями. Бетон и асфальт перегреваются на солнце, отдавая тепло в течение ночи. Такой микроклимат истощает хризантемы, особенно летом. К тому же, рядом с твердыми покрытиями часто пересыхает земля, и корни не получают достаточно кислорода. Соблюдайте дистанцию не менее 1 метра от любых искусственных покрытий или сооружений.