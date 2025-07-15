Где нужно хранить соус и специи на кухне: почему дверца холодильника не подходит

Где правильно хранить специи и соусы на кухне / © unsplash.com

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Соусы, приправы и лекарства нуждаются в стабильных условиях. А потому на кухне для них есть гораздо лучшие места.

Прежде всего, можно посмотреть на боковую стенку кухонного шкафа. Обычно здесь ничего не хранят, но баночки со специями могут найти на нем свое место.

Если наклеить магнитные полоски, то можно хранить на них небольшие и легкие металлические емкости. К примеру, от чая или детской смеси. Сюда идеально пересыпать те специи, которые вы используете на кухне чаще всего (соль, перец).

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Также сегодня в магазинах можно найти магнитные карманчики, которые также можно прикрепить к боковой стенке шкафа. В них удобно вставлять баночки с соусами, медом, джемом, упаковку с разрыхлителем, сухими дрожжами и т.д.

Еще один интересный вариант: магнитные крючки. На них вы можете развесить мерные ложки, ножницы, венчик и т.д.

Главные преимущества такой организации состоят в том, что все расположено в одном месте, на расстоянии вытянутой руки от основной зоны приготовления пищи. В то же время, все баночки и емкости защищены от пыли, света, перепада температуры.