Где нужно хранить яйца — в холодильнике или на кухонной полке: окончательный ответ экспертов
Специалисты по безопасности питания рассказали, как правильно хранить яйца, чтобы они дольше оставались свежими.
Большинство хозяек автоматически складывают яйца в холодильник, даже не задумываясь, действительно ли это нужно. Однако мнения специалистов по этому вопросу разделились. Одни убеждают, что низкая температура продлевает срок годности, другие настаивают, что в холодильнике яйца быстрее впитывают посторонние запахи и теряют естественный защитный слой.
Хранение яиц в холодильнике: преимущества и риски
Эксперты по безопасности пищевых продуктов отмечают: в холодильнике яйца могут храниться до 3-5 недель после приобретения, если не нарушена целостность скорлупы.
Лучше всего держать их:
в специальном контейнере;
на средней полке, а не на дверце, поскольку там чаще меняется температура;
тупым концом вверх.
В то же время, не следует мыть яйца перед тем, как поставить их в холодильник. Мытье смывает естественную защитную пленку, которая не позволяет бактериям проникать внутрь.
Можно ли хранить яйца не в холодильнике
Если в помещении прохладно до +18 °C, яйца вполне могут стоять на кухонной полке или в коморе. В таких условиях они остаются свежими до двух недель.
Главное, избегать:
прямых солнечных лучей;
мест у плиты или батареи;
резких перепадов температуры.
В европейских странах, например, во Франции или Италии, яйца часто продают и хранят без холодильников, ведь там их не моют и не обрабатывают специальными средствами, поэтому природная оболочка сохраняет их защиту.
Где нужно хранить яйца: окончательный ответ экспертов
Если вы купили немытые домашние или фермерские яйца, их можно хранить при комнатной температуре.
Если это магазинные яйца, прошедшие санитарную обработку, обязательно держите их в холодильнике, ведь их защитная пленка уже снята.
Несколько советов, чтобы яйца оставались свежими как можно дольше
Не перемещайте в пластиковые контейнеры.
Всегда проверяйте на свежесть: опустите яйцо в воду — свежее утонет, несвежее всплывет.
Не держите рядом с рыбой, чесноком и сыром, яйца быстро впитывают запахи.