Где нужно хранить яйца / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Большинство хозяек автоматически складывают яйца в холодильник, даже не задумываясь, действительно ли это нужно. Однако мнения специалистов по этому вопросу разделились. Одни убеждают, что низкая температура продлевает срок годности, другие настаивают, что в холодильнике яйца быстрее впитывают посторонние запахи и теряют естественный защитный слой.

Хранение яиц в холодильнике: преимущества и риски

Эксперты по безопасности пищевых продуктов отмечают: в холодильнике яйца могут храниться до 3-5 недель после приобретения, если не нарушена целостность скорлупы.

Лучше всего держать их:

Реклама

в специальном контейнере;

на средней полке, а не на дверце, поскольку там чаще меняется температура;

тупым концом вверх.

В то же время, не следует мыть яйца перед тем, как поставить их в холодильник. Мытье смывает естественную защитную пленку, которая не позволяет бактериям проникать внутрь.

Можно ли хранить яйца не в холодильнике

Если в помещении прохладно до +18 °C, яйца вполне могут стоять на кухонной полке или в коморе. В таких условиях они остаются свежими до двух недель.

Главное, избегать:

прямых солнечных лучей;

мест у плиты или батареи;

резких перепадов температуры.

В европейских странах, например, во Франции или Италии, яйца часто продают и хранят без холодильников, ведь там их не моют и не обрабатывают специальными средствами, поэтому природная оболочка сохраняет их защиту.

Реклама

Где нужно хранить яйца: окончательный ответ экспертов

Если вы купили немытые домашние или фермерские яйца, их можно хранить при комнатной температуре.

Если это магазинные яйца, прошедшие санитарную обработку, обязательно держите их в холодильнике, ведь их защитная пленка уже снята.

Несколько советов, чтобы яйца оставались свежими как можно дольше