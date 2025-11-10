ТСН в социальных сетях

Где нужно хранить яйца — в холодильнике или на кухонной полке: окончательный ответ экспертов

Специалисты по безопасности питания рассказали, как правильно хранить яйца, чтобы они дольше оставались свежими.

Где нужно хранить яйца

Где нужно хранить яйца / © www.freepik.com/free-photo

Большинство хозяек автоматически складывают яйца в холодильник, даже не задумываясь, действительно ли это нужно. Однако мнения специалистов по этому вопросу разделились. Одни убеждают, что низкая температура продлевает срок годности, другие настаивают, что в холодильнике яйца быстрее впитывают посторонние запахи и теряют естественный защитный слой.

Хранение яиц в холодильнике: преимущества и риски

Эксперты по безопасности пищевых продуктов отмечают: в холодильнике яйца могут храниться до 3-5 недель после приобретения, если не нарушена целостность скорлупы.

Лучше всего держать их:

  • в специальном контейнере;

  • на средней полке, а не на дверце, поскольку там чаще меняется температура;

  • тупым концом вверх.

В то же время, не следует мыть яйца перед тем, как поставить их в холодильник. Мытье смывает естественную защитную пленку, которая не позволяет бактериям проникать внутрь.

Можно ли хранить яйца не в холодильнике

Если в помещении прохладно до +18 °C, яйца вполне могут стоять на кухонной полке или в коморе. В таких условиях они остаются свежими до двух недель.

Главное, избегать:

  • прямых солнечных лучей;

  • мест у плиты или батареи;

  • резких перепадов температуры.

В европейских странах, например, во Франции или Италии, яйца часто продают и хранят без холодильников, ведь там их не моют и не обрабатывают специальными средствами, поэтому природная оболочка сохраняет их защиту.

Где нужно хранить яйца: окончательный ответ экспертов

  • Если вы купили немытые домашние или фермерские яйца, их можно хранить при комнатной температуре.

  • Если это магазинные яйца, прошедшие санитарную обработку, обязательно держите их в холодильнике, ведь их защитная пленка уже снята.

Несколько советов, чтобы яйца оставались свежими как можно дольше

  • Не перемещайте в пластиковые контейнеры.

  • Всегда проверяйте на свежесть: опустите яйцо в воду — свежее утонет, несвежее всплывет.

  • Не держите рядом с рыбой, чесноком и сыром, яйца быстро впитывают запахи.

