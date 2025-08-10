Где поставить денежное дерево, чтобы оно притягивало богатство в ваш дом: лучшие места

Где поставить толстянку, чтобы всегда были деньги / © Freepik

Почему толстянку связывают с изобилием

Сочные круглые листики напоминают мелкие монеты, что и сделало денежное дерево символом состоятельности во многих странах. По восточным традициям считается, что это растение накапливает положительную энергию и помогает сохранять финансовую устойчивость. Его часто дарят на новоселье или открытие бизнеса как пожелание процветания. Об этом пишет ресурс radioclub.ua.

Лучшие места для денежного дерева

Чтобы растение приносило успех, ему нужно подобрать правильное место.

Юго-восточное окно — в восточной культуре эта зона отвечает за деньги. Здесь много утреннего света, что стимулирует рост, а значит, увеличение финансов.

Рабочий кабинет или стол — ассоциация «работа = доход» работает даже на подсознательном уровне. К тому же, в таком месте о растении легче помнить и ухаживать.

Гостиная — идеальное место, где циркулирует семейная энергия. Ставьте в светлый угол, но не у дверей, чтобы избежать энергетических потерь.

Кухня. Если есть освещенное место, толстянка там будет хорошо себя чувствовать. Главное, не ставить ее рядом с плитой или духовкой.

Прихожая. Денежное дерево будет здесь встречать финансовые потоки. Но в темном и холодном месте растение быстро потеряет свои силы, поэтому выбирайте освещенный уголок.

Как усилить денежную энергию