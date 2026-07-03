Где поставить обувь, если нет места для шкафа в коридоре: 5 идеальных вариантов

Где поставить обувь, если мало места / © www.freepik.com/free-photo

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Отсутствие шкафа в прихожей — не основание оставлять обувь разбросанной по полу. Даже в небольшом коридоре можно организовать удобное место для ее хранения, чтобы жилище выглядело опрятно, а любимые ботинки или кроссовки дольше оставались в хорошем состоянии. Дизайнеры интерьера советуют не накапливать у дверей все пары обуви одновременно. Для ежедневного использования достаточно оставить только сезонную, а остальную убрать в другое место. Существует немало практических решений, не требующих больших затрат или перепланировки.

Узкая полка у входа

Если места совсем мало, обратите внимание на узкие открытые полки или металлические стеллажи в ширину до 30 сантиметров. Они занимают минимум пространства, но позволяют компактно разместить несколько пар обуви.

Особенно удобны многоярусные конструкции, которые используют высоту помещения, а не его площадь.

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Банкетка с местом хранения

Один из лучших вариантов — банкетка или скамейка с откидной крышкой или нижней полкой. Она выполняет сразу две функции:

на ней удобно обуваться;

внутри или под сиденьем можно хранить обувь.

Такое решение особенно хорошо подходит для небольших квартир, где каждый сантиметр имеет значение.

Пространство под кроватью

Если сезонная обувь не нужна каждый день, ее можно убрать под кровать. Для этого используют:

специальные текстильные органайзеры;

пластиковые контейнеры;

коробки с вентиляционными отверстиями.

Такой способ защищает обувь от пыли и позволяет освободить место в прихожей.

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Вертикальные органайзеры на дверях

Еще одна интересная идея — тканевые или пластиковые органайзеры, которые крепятся на внутреннюю сторону двери или на стену. В каждом отдельном кармане можно хранить одну пару легкой обуви:

балетки;

тапочки;

сандалии;

детская обувь.

Это помогает максимально эффективно использовать вертикальное пространство.

Корзины или декоративные ящики

Если интерьер оформлен в современном или скандинавском стиле, отличным решением станут большие плетеные корзины или деревянные ящики.

В них можно складывать повседневную обувь, которую легко доставать перед выходом из дома. Такой способ не только практичный, но и придает уют интерьеру.

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Как правильно хранить обувь

Чтобы она дольше служила и не теряла свой вид, следует придерживаться нескольких простых правил:

не ставьте мокрую обувь сразу в закрытые контейнеры;

дайте ей полностью высохнуть при комнатной температуре;

регулярно очищайте подошвы от грязи;

используйте формодержатель или бумагу для сохранения формы;

сезонную обувь храните в коробках или тканевых чехлах.

Ошибки, которых следует избегать

Чаще обувь быстро портится из-за неправильного хранения. Не рекомендуется:

складывать ее в герметичные пакеты без доступа воздуха;

оставлять у батареи или других источников тепла;

хранить в сыром помещении;

ставить много пар друг на друга без разделителей.

Такие условия могут привести к деформации материала, появлению неприятного запаха и даже плесени.

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