Где прячутся змеи осенью: какие места на участке они выбирают перед холодами

Где прячутся змеи

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Осенью змеи еще могут оставаться активными, но с понижением температуры начинают искать защищенные места для зимовки. В Украине они самые активные с апреля по октябрь, причем один из заметных периодов встреч приходится именно на сентябрь, утверждают эксперты.

Что происходит со змеями зимой

На зиму змеи переходят в состояние зимнего покоя, в холодный период пресмыкающиеся перестают быть активными, а с потеплением снова выходят из тайников.

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Для зимовки они ищут места, защищенные от сильного промерзания. Среди таких тайников специалисты называют норы грызунов, пространство под пнями, трещины в почве и даже подвалы. Весной, когда температура стабильно поднимается примерно выше +10…+12 °C, пресмыкающиеся выходят из зимних укрытий.

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Где прячутся змеи

Дрова, доски и строительные материалы

Змеи охотно прячутся там, где есть темные узкие полости и мало людей. Такими местами могут стать сложенные дрова, доски, кирпич, шифер и другие долго лежащие неподвижно материалы. Змей можно встретить у свалок строительных материалов.

Поэтому осенью, когда дрова переносят поближе к дому, не стоит без оглядки продвигать руки между поленьями или поднимать нижние доски.

Старые пни и норы

Старые пни являются одним из типичных мест, где могут скрываться змеи.

Еще более важны для зимовки норы грызунов. Именно их вместе с трещинами в почве специалисты называют среди мест, где змеи переживают холодный период.

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Поэтому перед выкорчевкой старого пня или расчисткой норы осенью лучше сначала проверить участок инструментом.

Под камнями и поваленными деревьями

Под большими камнями, бревнами и сваленными стволами образуются защищенные полости, где пресмыкающийся может переждать холод или спрятаться в течение дня.

В теплый осенний день они могут выползать на открытую поверхность, чтобы прогреться на солнце.

Компост и груды листьев

Укрытием может стать и заброшенный компостер или большая куча органических остатков.

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Поэтому осенью лучше не оставлять у дома большие груды листьев, травы или веток на длительное время.

Высокая трава и кустарники

До устойчивого похолодания змеи могут продолжать пользоваться обычными летними тайниками.

Специалисты среди мест, где часто встречаются пресмыкающиеся, называют густую траву, кустарники, камни и стога сена.

Поэтому перед зимой следует скосить высокую траву возле дома, сарая, дровяные и забора.

Подвалы

Еще одно потенциальное место зимовки — подвал.

Поэтому перед холодами следует проверить большие щели у фундамента, отверстия в подвале и другие места, через которые пресмыкающийся может попасть внутрь.

Почему змею можно увидеть даже осенью

Похолодание не означает, что все змеи одновременно исчезают в зимних тайниках.

Они остаются активными до поздней осени, а в солнечную погоду могут выползать на пеньки, тропы и открытые участки, чтобы прогреться. Именно поэтому в сентябре или даже позже встреча со змеей на даче вполне возможна.

Как безопасно убирать участок

Наибольший риск возникает, когда человек не видит пресмыкающегося и случайно беспокоит его в тайнике.

Специалисты советуют перед тем, как сесть на бревно или камень, зайти в высокую траву или поднять хворост, сначала постучать палкой. Это дает змее возможность отползти.

Если змею уже увидели, не нужно приближаться, пытаться отогнать или убить ее. Следует остановиться и дождаться, пока она сама покинет место.

Осенью особенно внимательно нужно проверять дрова, старые доски, пни, норы, камни, компост, груды листьев, высокую траву и подвалы.

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