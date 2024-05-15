Где сажать грушу: лучшее место и хорошие соседи для богатого урожая

Во многом большой урожай грушек зависит от того, где именно будет расти дерево.

Среди садоводов груша считается довольно капризным растением. Но если ей подобрать идеальное место роста и хороших соседей, то она порадует урожаем.

Очень важно запомнить одно простое правило: груша будет расти и будет плодоносить только на солнечном участке. Если посадить это дерево в тени, урожая вы точно не дождетесь. Даже полутень считается плохим вариантом.

Еще один важный нюанс: грушу нельзя сажать на участке с близким залеганием грунтовых вод. Не должно здесь быть подтопление талыми или дождевыми водами. Участок должен быть закрыт от северных ветров насаждениями или постройками. Идеально, если она будет размещаться в юго-западной части сада.

Если ваш приусадебный участок расположен в низине, но вы очень хотите посадить грушу, делайте это на искусственно сложившемся холме. Его диаметр и высота должны составлять не менее 70-80 см.

Важно, чтобы почва была плодородной. Если у вас на участке преобладает песок, придется его улучшать. Это дерево любит суглинистую, хорошо влагопроницаемую почву с достаточным количеством полезных веществ.

Что можно сажать у груши: идеальные соседи

Можно сажать около двух или даже трех грушей, тогда они будут способствовать перекрестному оплодотворению. Также отличным соседом для груши считается яблоня. Такое соседство улучшит урожайность обоих деревьев.

Защитит фруктовое дерево от плодожорки клена. Для груши отличными соседями садоводы называют малину, виноград, смородину. А приствольные участки можно засадить бархатцами, маргаритками, колокольчиками, чтобы защитить дерево от вредителей.

Что нельзя сажать у груши? Худшим соседом считается слива, ведь она является конкурентом груши в борьбе за питательные вещества. В результате почти всегда побеждает слива. Также не стоит сажать черешню и вишню, заражающую груши болезнями. Снизят урожайность на 50-70% калина, жасмин, сирень, бук, акация. А хвойные деревья повышают кислотность почвы, поэтому у плодовых им не место. Заразить грушу ржавчиной может можжевельник, поэтому он тоже не самый лучший для нее сосед.

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