Где в доме достаточно убирать только раз в год: эти советы сэкономят вам кучу времени и усилий

Большинство людей привыкли думать, что чистота в доме означает постоянную уборку каждого уголка. Но на самом деле есть места, которые не стоит протирать еженедельно. Если правильно ухаживать за ними, достаточно одной генеральной уборки в год. Это не только сэкономит время и усилия, но поможет сосредоточиться на действительно важных вещах.

Пространство за большой мебелью. Места за шкафами, диванами и кроватями редко контактируют с воздушными потоками, поэтому пыль там скапливается гораздо медленнее. Если эта мебель стоит на одном месте годами, достаточно раз в год отодвинуть ее и провести тщательную очистку. Перед этим следует пропылесосить пол, а затем протереть его влажной тряпкой с моющим средством. В большинстве случаев этого будет достаточно.

Поверхности шкафов и кухонных гарнитуров. Верхушки шкафов в спальне, коридоре или на кухне часто остаются без внимания, но они не нуждаются в регулярной уборке, если там ничего не сохраняется. Пыль туда оседает медленно, а жира или грязи обычно нет. Раз в год можно тщательно протереть эти поверхности, предварительно накрыв пол, чтобы не разносить пыль по всей комнате.

Потолки и карнизы. Потолки, люстры и карнизы не загрязняются так быстро, как кажется. Если в доме нет активного курения или повышенной влажности, достаточно раз в год пройтись по ним сухой щеткой или пылесосом с мягкой насадкой. Такая профилактика будет поддерживать чистоту в доме без лишних усилий.

Внутренние части шкафов и комодов. Полки в шкафах и комодах, где хранится одежда и другие вещи, обычно не накапливают грязь слишком быстро, если там нет хаоса. Один раз в год можно провести ревизию, вытряхнуть пыль и протереть поверхности. Это сочетает уборку с полезной сортировкой давно неиспользуемых вещей.

Радиаторы и пространство по ним. Батареи собирают пыль, но глубокую очистку достаточно делать раз в год перед или после отопительного сезона. За это время пыль не успевает накопиться до критического уровня, если периодически производить легкое протирание поверхностей.