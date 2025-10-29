Где в Украине можно легально заготавливать дрова для отопления

Где в Украине можно законно заготавливать дрова

Вопрос обеспечения населения дровами для отопления приобрел особую актуальность в Украине. Законодательство четко регулирует, где и как можно легально заготавливать древесину во избежание штрафов и ответственности за самовольную рубку.

Где украинцы могут заготавливать дрова в 2025 году: официальные пути приобретения топлива

Самый простой и полностью легальный способ получить дрова для отопления — это их приобретение через официальные государственные структуры.

Государственное агентство лесных ресурсов украины создало онлайн-ресурс «Дрова», который функционирует как интернет-магазин дров для населения. Для заказа необходимо авторизироваться через систему bankid, выбрать необходимый объем дров, который ограничивается пятнадцатью кубометрами на человека на отопительный сезон, и оплатить заказ. Преимуществами этого сервиса есть удобство, гарантированная легальность происхождения древесины и прозрачность ценообразования.

Офлайн приобрести дрова можно, обратившись в ближайший филиал государственного предприятия «Леса Украины». Процедура требует подачи заявления с копиями паспорта и индивидуального налогового номера, получения счета и его оплаты, после чего покупатель забирает заготовленные дрова.

На официально приобретенной древесине должна быть бирка и документы, подтверждающие легальное происхождение — чеки или накладные, которые важно хранить на случай проверки.

Можно ли самостоятельно заготавливать дрова

Самовольная заготовка дров, даже сухостоя или сваленных деревьев, запрещена за пределами собственного частного участка.

Все деревья, растущие вне частных участков, принадлежат государству или официальным лесохозяйственным организациям, таким как лесничество или лесхозы. Это связано с тем, что древесина, которая растет в лесах, лесных полосах или на землях государственной или коммунальной собственности, является государственным ресурсом.

Для рубки крупных деревьев, особенно в пределах населенных пунктов, могут требоваться дополнительные разрешения (ордера) местных органов власти.

Законодательство разрешает самозаготовку для физических лиц на специально отведенных участках с ограниченными объемами вырубки. Для этого нужно обратиться в лесхоз, оплатить административное и экологическое собрание и получить лесорубный билет, в котором будет определен объем и тип древесины, разрешенный для самостоятельной заготовки.

Правительство Украины в отдельных случаях может разрешать жителям прифронтовых регионов на самостоятельную заготовку древесины из-за значительных вызовов с отоплением.

Какая ответственность за незаконную рубку дров

Самовольное использование древесины — это нарушение Лесного Кодекса Украины и Кодекса Украины об административных правонарушениях, что влечет ответственность.

Муниципальная инспекция напоминает, что за рубку и реализацию деревьев в соответствии со статьей 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) предусмотрен штраф для граждан в размере от пятисот десяти до одной тысячи семисот гривен с конфискацией насаждений.

Для должностных лиц штраф составляет от двух тысяч пятисот пятидесяти до пяти тысяч ста гривен с конфискацией.

В случае умышленного уничтожения или повреждения, причинившего существенный вред (когда ущерб превышает двадцать тысяч рублей), нарушитель привлекается к уголовной ответственности.

Согласно статье 246 Уголовного Кодекса Украины (УК) за незаконную порубку или сбыт леса предусмотрены штрафы в больших размерах — от восемнадцати тысяч пятисот до тридцати четырех тысяч гривен, а также ограничение или лишение свободы сроком до трех лет за существенный ущерб.

Даже сбор сухостойных или сваленных деревьев без официального разрешения считается незаконным.