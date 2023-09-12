"Где ваш Бог?": как легендарный религиовед Игорь Козловский отвечал на вопрос, который люди задают из-за войны

Игоря Козловского – ученого, религиоведа, писателя, общественного деятеля – не стало 6 сентября 2023 года. У "голоса украинских пленников", как называли ученого, остановилось сердце, но остались его книги, статьи, лекции и интервью. В некоторых из них можно найти ответы на вопросы, которые волнуют каждого.

Общественный деятель и религиовед Игорь Козловский является автором более 50 научных публикаций. Но общественное признание этот человек получил не только своим научным трудом, но и жизненной несокрушимостью, духовной чистотой, силой духа и хрустальной искренностью нравственных качеств. В начале войны 2014 года в Донбассе он стал одним из организаторов молитвенной площади в Донецке, где вместе с представителями разных религиозных общин читал в центре города молитву за Украину. Чтение молитв не прерывалось и тогда, когда город был уже оккупирован. Построенную религиозными активистами палатку оккупационным властям удалось снести только через несколько месяцев.

Ученый остался в Донецке, потому что должен был ухаживать за сыном, который не мог уехать. В конце января 2016 года стало известно о похищении Игоря Козловского. Ученого содержали в печально известной тюрьме "Изоляция", где постоянно подвергали пыткам. В застенке Козловский провел 700 дней. В декабре 2017 года заключенного удалось обменять и вернуть. После освобождения Игорь Козловский активно занимался освобождением удерживаемых Россией политзаключенных, за что его называли "голосом украинских пленных".

Одно из последних инервью Игоря Козловского можно посмотреть на канале skrypin.ua. В разговоре, записанном 18 июня 2023 года, выдающийся религиовед отвечает на вопрос, который с началом широкомасштабного вторжения России приходилось слышать от многих отчаявшихся украинцев: "А где ваш Бог?". Ответ Игоря Козловского удивит многих:

– Это обычный вопрос. Каждый раз, когда людям приходится жить во времена катастрофической реальности, у них возникает такой вопрос. В Первую мировую даже христианская теология вернула свой взгляд на Бога Ветхого Завета, не мелисордного Христа, а наказывающего.

Мы ориентированы на будущее. Россия же пропагандирует апологию войны, смерти и умирания.

Бог, создавая человека, дает ему свободу выбора, свободу воли. Без нее мы бы превратились в роботов. Бог дает возможность человеку воплотить как положительные, так и отрицательные стороны. Это приводит к тому, что люди и даже целые цивилизации сталкиваются с разными выборами. Эта война - война ценностей. Мы начали понимать, что такое свобода, когда у нас эту свободу попытались отнять. Россия хотела уничтожить нашу свободу, достоинство и идентичность – ценности будущего. Мы ориентированы на будущее. Россия же пропагандирует апологию войны, смерти и умирания. Мы стоим на позиции жизни и ценностях жизни. Россия же предлагает последовать за ней в 19 век, в могилу прошлого.

Перед нами выбор, который нас усовершенствует. Люди гибнут, безусловно, это страшно. Я всегда вспоминаю эпизод Библии, в котором царь Давид согрешил с Вирсавией, она забеременела, и тогда царь отправил ее мужа на войну, где тот погиб. Ребенок, которого родила Вирсавия, заболел и умирает. Давид отказывается от пищи и в отчаянии молится Богу, спрашивает, за что ребенок так страдает, ведь это он согрешил. Ответ приходит – ребенок умирает. Давид приходит в себя и начинает есть, потому что он услышал ответ. Далее у Вирсавии рождается Соломон, будущий царь, который построит храм.

Достижения, которые мы можем получить в результате нашего страдания, мы не можем сейчас оценить, потому что мы живем короткую жизнь и хотели бы, чтобы эта короткая жизнь была наполнена наслаждением.

"А что с ребенком?" – спросите вы. Мы меряем этим пространством, для нас жизнь – вот эта жизнь, у нас нет перспектив. Подавляющее большинство людей сомневаются в вечной жизни, а Давид не сомневается. Он знает, что ребенок уже у Бога и там у него наилучшие условия. Ответ многомерен. История поворачивается в этом направлении – рождается Соломон, который прославляет народ Израиля.

Достижения, которые мы можем получить в результате нашего страдания, мы не можем сейчас оценить, потому что мы живем короткую жизнь и хотели бы, чтобы эта короткая жизнь была наполнена наслаждением. Это происходит сознательно или бессознательно. Например, наш мозг любит сладкое – даже в еде мы любим наслаждаться. Но мы понимаем, что любое непрерывное наслаждение не развивает. Когда мы воспитываем ребенка, то относимся к нему строже, чем к другим детям вокруг нас, чтобы вырастить его более достойным.

Бог не нуждается в нашем оправдании или в нашей критике – у него другие планы. Когда мы стараемся ему приписать наши планы – это смешно, потому что даже своих планов не знаем. Мы часто рассматриваем Бога как волшебника, которому мы заказываем что-то, и он должен исполнять. Мы просим его о подарке, как святом Николае. Да не бывает.