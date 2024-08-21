Где живут самые счастливые дети: чего никогда не делают их родители

Что нужно делать родителям, чтобы их дети росли счастливыми и уверенными в себе: рекомендации психолога.

Согласно выводам голландского психолога, Вероник ван дер Клей, самыми счастливыми являются дети, живущие в Нидерландах. Она много лет работает с семьями, наблюдая за тем, как родители воспитывают своих детей. Это позволило ей определить, что именно родители этой страны делают для того, чтобы их дети были самостоятельными, спокойными и счастливыми. Рассказываем, как голландские родители воспитывают своих детей, ссылаясь на материал "РБК-Украина".

Почему голландские дети самые счастливые в мире и каких 6 вещей не делают их родители

Не пользуются автомобилем, если можно ехать на велосипедах. В Нидерландах детей с детства учат ездить на велосипедах. Родители считают, что ребенок приучится преодолевать жизненные трудности, если будет ездить на велосипеде в любую погоду. Также дети с 9 лет самостоятельно добираются в школу, это помогает формировать из них самодостаточных и уверенных в себе взрослых.

В Нидерландах детей с детства учат ездить на велосипедах. Родители считают, что ребенок приучится преодолевать жизненные трудности, если будет ездить на велосипеде в любую погоду. Также дети с 9 лет самостоятельно добираются в школу, это помогает формировать из них самодостаточных и уверенных в себе взрослых. Не контролируют. Родители никогда не контролируют детей в парках и на игровых площадках. Взрослые спокойно разговаривают, пока их дети играют или бегают. Таким образом родители позволяют малышам самостоятельно познавать мир и принимать решения.

Родители никогда не контролируют детей в парках и на игровых площадках. Взрослые спокойно разговаривают, пока их дети играют или бегают. Таким образом родители позволяют малышам самостоятельно познавать мир и принимать решения. Родители не работают по 40 часов в неделю. Это одна из главных причин счастья жителей Нидерландов. Ведь они построили сбалансированную жизнь, включающую в себя работу и достаточный отдых. Поэтому у голландских родителей есть большое количество времени, чтобы уделять внимание своим детям.

Это одна из главных причин счастья жителей Нидерландов. Ведь они построили сбалансированную жизнь, включающую в себя работу и достаточный отдых. Поэтому у голландских родителей есть большое количество времени, чтобы уделять внимание своим детям. Родители не едят без детей. В голландских семьях стараются всегда собираться вместе за обеденным столом. Это повышает психологическое здоровье всей семьи. В семьях, где дети едят вместе с родителями, обычно царят счастье, любовь и согласие.

В голландских семьях стараются всегда собираться вместе за обеденным столом. Это повышает психологическое здоровье всей семьи. В семьях, где дети едят вместе с родителями, обычно царят счастье, любовь и согласие. Не игнорируют распорядок дня. Родители в Нидерландах пытаются устанавливать детям четкий распорядок дня, чтобы они росли собранными и здоровыми. Ведь дневной сон, личная гигиена и график обучения и отдыха обеспечивают ребенку стабильную, счастливую и спокойную жизнь. Дети чувствуют себя комфортно и доверяют жизни, поэтому вырастают уверенными в себе и уравновешенными.

Родители в Нидерландах пытаются устанавливать детям четкий распорядок дня, чтобы они росли собранными и здоровыми. Ведь дневной сон, личная гигиена и график обучения и отдыха обеспечивают ребенку стабильную, счастливую и спокойную жизнь. Дети чувствуют себя комфортно и доверяют жизни, поэтому вырастают уверенными в себе и уравновешенными. Не игнорируют мысли и чувства детей. Голландские родители хотят, чтобы их дети знали, что они очень важны. Их мнения, взгляды и чувства всегда учитываются при решении семейных проблем. В Нидерландах родители также обсуждают со своими детьми важные вопросы – секс, вред алкоголя и наркотиков, понятие гендерного равенства. Это нужно для того, чтобы дети росли уравновешенными, уверенными и не имели комплексов, связанных с неудобными темами.

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