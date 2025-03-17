Где зимуют перелетные птицы Украины и как они возвращаются домой: об этом знают не все

В Украине начался период весенней миграции птиц. Одни прилетают большими стаями, другие же путешествуют поодиночке, даже ночью.

Об этом сообщили на пресс-службе Украинского общества охраны птиц в Facebook.

Где зимуют перелетные птицы Украины

Птицы зимуют в теплых странах, а на Родину возвращаются, когда наступает самое лучшее время года.

По словам специалистов, некоторые из них прилетают большими стаями, другие же путешествуют поодиночке или даже ночью, создавая ежегодное волшебное зрелище. Они рассказали украинцам о некоторых видах, которые возвращаются этой весной.

Большая пирникоза гнездится по всей территории Украины, кроме Горного Крыма и Карпат. Весенний перелет начинается в конце февраля — начале марта и продолжается до конца апреля. Их часто можно увидеть в Азово-Черноморском регионе, хотя большинство зимуют в Западной Европе и Великобритании, сообщают в украинском обществе охраны птиц.

Бугайчик прилетает значительно позже, обычно во второй половине апреля или начале мая. Эти птицы имеют привычку совершать перелеты в одиночку, часто ночью, а зимуют в Африке.

Бугайчик прилетает во второй половине апреля / Фото: pixabay.com

Белый аист возвращается в Украину с середины марта до начала апреля.

"Миграция происходит постепенно, но уже сейчас можно наблюдать первые черногузы в Украине. Они обычно летают поодиночке только на завершающей стадии перелета, приближаясь к своим гнездам", — пояснили в организации.

По данным специалистов, весенняя миграция на юге Украины начинается в конце февраля и продолжается до первой декады апреля.

Серый гусь летает как днем, так и ночью, следуя своими традиционными маршрутами с регулярными остановками. Их характерные зигзагообразные перелеты и громкие гадания часто привлекают внимание людей.

Чайки начинают появляться на юге страны в конце февраля, а на севере – ближе к середине или концу марта.

"Эти птицы зимуют в Западной Европе, на Британских островах и Южной Европе", — объяснили орнитологи.

Миграция журавлей начинается в середине февраля, но значительно активизируется в марте.

Серые журавли собираются в стаи (от 20 до 100 особей) и улетают на север или северо-восток. / Фото: pixabay.com

Серые журавли собираются в стаи (от 20 до 100 особей) и улетают на север или северо-восток. Их зимовочные территории простираются от Турции и Израиля до Эфиопии и Судана.

Лунь болотный (тростниковый) появляется в Украине со второй половины марта до начала апреля.

Основные места зимовки этого вида находятся в Центральной и Западной Африке, Южной Азии. Часть эхо европейского происхождения зимует в Западной и Южной Европе.

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